Сотни медучреждений не присоединились к новой системе обязательного страхования – что теперь нужно знать пациентам?(3)
Согласно закону, все поставщики медицинских услуг были обязаны заключить договор обязательного страхования ответственности к 1 декабря 2024 года. Однако многие медработники сочли размер взносов чрезмерно завышенными и не проявили готовности их выплачивать. А некоторые семейные врачи вообще в свете нововведения пригрозили уйти на пенсию. Как узнать, есть ли у вашего доктора страховка, и какие могут быть риски для пациента, выясняла „МК-Эстония“.
Ситуации, когда в результате оказания медицинских услуг здоровью пациента наносят реальный ущерб, к сожалению, происходят нередко. Однако до этого пациенты могли либо обращаться в экспертную комиссию по оценке качества медицинских услуг, которая выносила решение, но не присуждала компенсацию, либо как-то договариваться с медучреждением, либо обращаться в суд.
Поэтому, чтобы у пациентов появился реальный шанс получить компенсацию, если во время оказания медицинских услуг возник реальный ущерб, которого можно было избежать, и была введена система обязательного медицинского страхования. Дабы люди могли востребовать ущерб не через суд, а у них была бы возможность обратиться к страховой компании, предлагающей страхование ответственности лечебного учреждения, с требованием о компенсации.
Однако возникла проблема: в настоящее время в Эстонии такую услугу согласилась представлять только одна фирма – польская компания PZU, которая теперь может диктовать цены. И ее расценки оказались многим врачам и медучреждениям не по карману.
В связи с непомерно высокими взносами от врачей, работающих в частных клиниках, можно услышать, что их вынуждают рассмотреть возможность сворачивания деятельности и/или ухода на пенсию.
К системе страхования не присоединились 325 учреждений
Заведующая отделом медицинских услуг Департамента здравоохранения Кюлли Фридеманн отметила, что до сих пор пациентам приходилось проходить довольно сложный путь для получения возмещения, что могло означать обращение в суд. Но учреждения, уже заключившие договор, гарантируют, что в случае возникновения ущерба при оказании медицинских услуг получить компенсацию будет максимально быстро и просто.
По ее словам, медучреждение, не заключившее договор страхования ответственности в течение ноября, не сможет оказывать медицинские услуги после 1 декабря.
„Поэтому важно убедиться, что все учреждения застраховали свою ответственность в срок. Департамент напоминает об этом требовании, и мы видим, что с каждым часом поступает все больше договоров страхования“, – сказала она.
Как сообщил 2 декабря ERR, 1 ноября в Эстонии вступил в силу Закон о страховании пациентов, обязывающий все медицинские учреждения присоединиться к системе страхования, если они не хотят потерять свою лицензию. Однако в срок к системе страхования присоединились лишь 1384 из 1709 медицинских учреждений.
Кюлли Фридеманн представила обзор охвата страховых договоров, согласно которому из 1709 действующих учреждений страховка есть у 1384, а 325 организаций не присоединились к системе.
„Среди этих 325 учреждений есть 62, чьи лицензии были приостановлены, то есть они уже сами приостановили свои лицензии из-за отсутствия экономической деятельности, – сказала Фридеманн. – Кроме того, есть еще 13 лицензированных семейных врачей, которые не имеют страховки, но у них нет списка пациентов и вряд ли он появится. Скорее всего, их лицензии признают недействительными, однако этому будет предшествовать запрос на разъяснения“.
Она добавила: „Департамент здоровья разберется с теми, кто не выполнил свои обязательства, и направит им напоминание о необходимости застраховать свою ответственность, а затем мы выслушаем их обоснования. Отзыв лицензии – это крайняя мера, на которую мы идем, когда нет достаточных обоснований“.