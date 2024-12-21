Сотни медучреждений не присоединились к новой системе обязательного страхования – что теперь нужно знать пациентам?

Ситуации, когда в результате оказания медицинских услуг здоровью пациента наносят реальный ущерб, к сожалению, происходят нередко. Однако до этого пациенты могли либо обращаться в экспертную комиссию по оценке качества медицинских услуг, которая выносила решение, но не присуждала компенсацию, либо как-то договариваться с медучреждением, либо обращаться в суд.

Поэтому, чтобы у пациентов появился реальный шанс получить компенсацию, если во время оказания медицинских услуг возник реальный ущерб, которого можно было избежать, и была введена система обязательного медицинского страхования. Дабы люди могли востребовать ущерб не через суд, а у них была бы возможность обратиться к страховой компании, предлагающей страхование ответственности лечебного учреждения, с требованием о компенсации.

Однако возникла проблема: в настоящее время в Эстонии такую услугу согласилась представлять только одна фирма – польская компания PZU, которая теперь может диктовать цены. И ее расценки оказались многим врачам и медучреждениям не по карману.

В связи с непомерно высокими взносами от врачей, работающих в частных клиниках, можно услышать, что их вынуждают рассмотреть возможность сворачивания деятельности и/или ухода на пенсию.

К системе страхования не присоединились 325 учреждений

Заведующая отделом медицинских услуг Департамента здравоохранения Кюлли Фридеманн отметила, что до сих пор пациентам приходилось проходить довольно сложный путь для получения возмещения, что могло означать обращение в суд. Но учреждения, уже заключившие договор, гарантируют, что в случае возникновения ущерба при оказании медицинских услуг получить компенсацию будет максимально быстро и просто.

По ее словам, медучреждение, не заключившее договор страхования ответственности в течение ноября, не сможет оказывать медицинские услуги после 1 декабря.