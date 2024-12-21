МК Эстония
21.12.2024, 16:28

Сотни медучреждений не присоединились к новой системе обязательного страхования – что теперь нужно знать пациентам?

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Татьяна Писарева
Если пациент застрахован: в случае возникновения ущерба при оказании медицинских услуг получить компенсацию будет максимально быстро и просто. Иллюстративное фото
Если пациент застрахован: в случае возникновения ущерба при оказании медицинских услуг получить компенсацию будет максимально быстро и просто. Иллюстративное фото
ФОТО: freepik.com

Согласно закону, все поставщики медицинских услуг были обязаны заключить договор обязательного страхования ответственности к 1 декабря 2024 года. Однако многие медработники сочли размер взносов чрезмерно завышенными и не проявили готовности их выплачивать. А некоторые семейные врачи вообще в свете нововведения пригрозили уйти на пенсию. Как узнать, есть ли у вашего доктора страховка, и какие могут быть риски для пациента, выясняла „МК-Эстония“.

Ситуации, когда в результате оказания медицинских услуг здоровью пациента наносят реальный ущерб, к сожалению, происходят нередко. Однако до этого пациенты могли либо обращаться в экспертную комиссию по оценке качества медицинских услуг, которая выносила решение, но не присуждала компенсацию, либо как-то договариваться с медучреждением, либо обращаться в суд.

Поэтому, чтобы у пациентов появился реальный шанс получить компенсацию, если во время оказания медицинских услуг возник реальный ущерб, которого можно было избежать, и была введена система обязательного медицинского страхования. Дабы люди могли востребовать ущерб не через суд, а у них была бы возможность обратиться к страховой компании, предлагающей страхование ответственности лечебного учреждения, с требованием о компенсации.

Однако возникла проблема: в настоящее время в Эстонии такую услугу согласилась представлять только одна фирма – польская компания PZU, которая теперь может диктовать цены. И ее расценки оказались многим врачам и медучреждениям не по карману.

В связи с непомерно высокими взносами от врачей, работающих в частных клиниках, можно услышать, что их вынуждают рассмотреть возможность сворачивания деятельности и/или ухода на пенсию.

К системе страхования не присоединились 325 учреждений

Заведующая отделом медицинских услуг Департамента здравоохранения Кюлли Фридеманн отметила, что до сих пор пациентам приходилось проходить довольно сложный путь для получения возмещения, что могло означать обращение в суд. Но учреждения, уже заключившие договор, гарантируют, что в случае возникновения ущерба при оказании медицинских услуг получить компенсацию будет максимально быстро и просто.

По ее словам, медучреждение, не заключившее договор страхования ответственности в течение ноября, не сможет оказывать медицинские услуги после 1 декабря.

„Поэтому важно убедиться, что все учреждения застраховали свою ответственность в срок. Департамент напоминает об этом требовании, и мы видим, что с каждым часом поступает все больше договоров страхования“, – сказала она.

Как сообщил 2 декабря ERR, 1 ноября в Эстонии вступил в силу Закон о страховании пациентов, обязывающий все медицинские учреждения присоединиться к системе страхования, если они не хотят потерять свою лицензию. Однако в срок к системе страхования присоединились лишь 1384 из 1709 медицинских учреждений.

Кюлли Фридеманн представила обзор охвата страховых договоров, согласно которому из 1709 действующих учреждений страховка есть у 1384, а 325 организаций не присоединились к системе.

„Среди этих 325 учреждений есть 62, чьи лицензии были приостановлены, то есть они уже сами приостановили свои лицензии из-за отсутствия экономической деятельности, – сказала Фридеманн. – Кроме того, есть еще 13 лицензированных семейных врачей, которые не имеют страховки, но у них нет списка пациентов и вряд ли он появится. Скорее всего, их лицензии признают недействительными, однако этому будет предшествовать запрос на разъяснения“.

Она добавила: „Департамент здоровья разберется с теми, кто не выполнил свои обязательства, и направит им напоминание о необходимости застраховать свою ответственность, а затем мы выслушаем их обоснования. Отзыв лицензии – это крайняя мера, на которую мы идем, когда нет достаточных обоснований“.

Ответ на критику

2 декабря состоялась пресс-конференция, на которой эксперт отдела здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте сказала, что решение, основанное на частном, а не государственном страховании, обдумывали долго.

„Частное страхование было предпочтительным вариантом, и мы пришли именно к нему. Этот выбор был тщательно продуман“, – сказала Палусте.

Семейным врачам, критикующим новую систему медицинского страхования, Палусте сообщила: „Смена системы была необходима. Однако эмоции понятны, ведь мы перешли от добровольного страхования ответственности, которая защищала страхователя, то есть медицинского работника, к совершенно другой системе, при которой правила, включая ставки страхового возмещения, устанавливаются законом“.

Палусте также сказала, что в государственном бюджете есть дополнительные деньги для Кассы здоровья, которая разработала методику, чтобы в январе подсчитать, каковы будут фактические расходы на страхование для договорных партнеров Кассы здоровья, чтобы частично их компенсировать.

„Мы планируем компенсировать им 50%“, – сказала Палусте.

По ее словам, Министерство социальных дел не считает, что закон приведет к банкротству медицинских учреждений.

„В то же время это может быть стимулом для работы в крупных учреждениях. Притеснять мелких поставщиков услуг мы не собирались, но крупным организациям нести расходы легче. Однако в программе развития здравоохранения как раз и говорится о том, что семейные врачи могли бы концентрироваться в более крупных учреждениях“, – сказала Палусте.

К сведению

Куда обращаться пациентам?

С 1 ноября 2024 года в тех случаях, когда пациенту был нанесен ущерб, который можно было избежать в ходе лечения, он может обратиться за компенсацией к страховщику, предоставившему услугу страхования медицинскому учреждению.

Пациент имеет право подать апелляцию в примирительный орган после получения решения от страховщика, если он не согласен с этим решением. Примирительная комиссия будет действовать при Департаменте здоровья.

Инструкция

Как узнать, у кого нет страховки?

Каждому пациенту важно знать, оформлено ли страхование пациента у того медучреждения, которому он вверяет свое здоровье, и сможет ли он получить возмещение, если что-то, не дай бог, пойдет не так?

„Медицинские услуги может предоставлять компания, которой выдано разрешение на деятельность Департаментом здоровья. Разрешение на деятельность дает право предоставлять медицинские услуги в указанном в разрешении месте“, – поясняет представитель ведомства Имре Каас. 

По его словам, фирмы, предоставляющие медицинские услуги, а также выданные разрешения на деятельность можно найти в самообслуживании регистра Департамента здоровья по адресу medre.tehik.ee.

Если выбрать в меню пункт Tegevusload („Разрешения на деятельность“), откроется поиск по разрешениям. Условия поиска можно задать с помощью выпадающих меню. Если условия поиска не изменять, то поиск даст результат по всем поставщикам услуг с действующим медицинским страхованием.

Если вы хотите найти лицензию на деятельность независимо от наличия действующей страховки, выберите в раскрывающемся меню Kindlustus („Страхование“) условие Kõik („Все“) и нажмите кнопку поиска. При поиске конкретного поставщика услуг по имени в поле Teenuse osutaja („Поставщик услуг“) в реестре также будет показано, застрахован он или нет. Но в этом случае в поле Kindlustus („Страхование“) следует выбрать Kõik („Все“).

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