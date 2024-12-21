ФОТО | У 2-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии сменился командир

„Я благодарю полковника Тикерпуу и личный состав 2-й пехотной бригады за отлично проделанную работу. Я продолжу повышать эффективность командования, боевую подготовку и компетенцию подразделений на основании уроков, извлеченных из войны в Украине“, — сказал новый командир 2-й пехотной бригады подполковник Антти Вильясте.

Подполковник Антти Вильясте служит в Силах обороны с 1992 года. Ранее он занимал различные руководящие должности в инженерном батальоне, 1-й пехотной бригаде, а также в штабах Северо-Восточного корпуса и Северо-Восточной дивизии НАТО. Перед вступлением в должность командира 2-й пехотной бригады, подполковник Вильясте был старшим лектором кафедры управления и педагогики в Академии Сил обороны. Он участвовал в двух международных военных операциях в Афганистане. Кроме того, подполковник Вильясте награждён Крестом Сил обороны за заслуги в области обороны государства, Крестом Сил обороны за образцовую службу, а также Золотым и Серебряным офицерскими крестами Сухопутных войск.

Полковник Мати Тикерпуу отмечает, что за два с половиной года его руководства значительно укрепился командный дух между бригадой и ее подразделениями. Также улучшилась интеграция союзников в повседневную и учебную деятельности.

„2-я пехотная бригада — это сильная команда, которая служит общей цели: подготовить подразделения, способные побеждать в бою. Я горд, что был частью этой команды, и я благодарен за доверие со стороны подчинённых и командиров. У бригады впереди много вызовов, и я желаю новому командиру сил, спокойствия и уверенности в командовании!“ — сказал полковник Тикерпуу.

Передача должности командира бригады завершила 31-летнюю службу полковника Тикерпуу. С января 2025 года он вступит в должность руководителя категории связи и радаров Государственного центра оборонных инвестиций.