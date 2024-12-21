ФОТО | Центристы недовольны: куда исчезла рождественская иллюминация в Таллинне?(9)
Депутат Таллиннского городского собрания Мануэла Пихлап обратилась к городским властям с депутатским запросом, в котором просит разъяснить, почему в этом году рождественская иллюминация в городе значительно сократилась по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, Пихлап интересуется, куда исчезли украшения, ранее приобретенные городом, и что мешает установить их в этом году.
Пихлап отмечает, что в предыдущие годы праздничная подсветка, световые инсталляции и другие украшения были гораздо более заметны на улицах города. „Рождественские украшения создавали атмосферу праздника, радовали жителей и гостей города, а также добавляли света, безопасности и тепла в городскую среду в тёмное время суток“, – считает Мануэла Пихлап.
„В этом году рождественская иллюминация украшает в основном Старый город, центр города и Пыхья-Таллинн, в то время как другие районы украшены довольно скромно или не украшены вовсе. Например, Нарвское шоссе от центра города до Ласнамяэ и улица Лийвалайа почти не украшены и остаются тёмными. Ранее украшались и окрестности детских садов, но теперь и эти места находятся в темноте“, – рассказала Мануэла Пихлап, добавив, что в этом году не были украшены даже большие деревья на перекрёстке у „Русалки“, которые в прошлые годы были одними из самых ярко украшенных в городе.
„Возникает вопрос, не было ли чего-то упущено, и почему вдруг рождественские украшения стали настолько редкими, оставляя некоторые районы столицы вовсе без украшений. Мы надеемся получить разъяснения, – продолжила Пихлап. – Если посмотреть фотографии рождественского оформления города, сделанные 1 декабря прошлого года, то видно, что в этом году украшений явно не хватает“.