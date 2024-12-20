Будьте осторожны: именно это вызывает больше всего пожаров в рождественские праздники

Казалось бы, всем известно, что нельзя оставлять горящие свечи без присмотра. Однако, как отмечает эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет, именно это – главная причина возникновения пожаров от свечей.

„Рядом с горящей свечой может находиться что-то легковоспламеняющееся: шторы, подсвечники, рождественские венки и т.п. Бывает также, что дети или домашние животные случайно опрокидывают свечу“, - поясняет эксперт.

По её словам, прежде чем зажечь свечу, нужно поставить её на несгораемую подставку и убрать все горючие предметы поблизости – украшения и сухие рождественские венки. „Свечи нужно ставить подальше от штор и других легковоспламеняющихся предметов – мягкой мебели, скатертей, пластиковой техники, полок. Особенно опасно, если забытая горящая свеча упадёт между предметами мебели – пожар может начаться не сразу, а когда все уже будут спать“.

Детектор дыма - самая дешевая страховка жизни

По словам руководителя эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте, людям приходится постоянно напоминать о том, что установка детектора дыма в помещениях обязательна.

„Однако мало просто установить детектор – его нужно проверять минимум раз в год. Были случаи, когда при пожаре выяснялось, что детектор был установлен согласно правилам, но, к сожалению, не был в рабочем состоянии“, – сказал Кирсисте.

Таавет добавила, что дома желательно иметь огнетушитель, и в праздники держать его возле ёлки – она может загореться, например, от бенгальских огней. „Лучше вообще не использовать открытый огонь рядом с ёлкой. К концу праздников ёлки становятся довольно сухими и очень быстро загораются.“

Если огнетушителя нет, а ёлка загорелась, Таавет советует попытаться потушить огонь водой, одеялами или другими подручными средствами. Но если справиться с пожаром не получается, не нужно подвергать себя опасности - нужно выйти из дома и позвонить по номеру экстренной помощи 112.