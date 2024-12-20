Будьте осторожны: именно это вызывает больше всего пожаров в рождественские праздники
Новогодние праздники немыслимы без свечей и электрических гирлянд, но их неосторожное использование может привести к трагедии. Спасательный департамент настоятельно рекомендует не зажигать свечи рядом с ёлкой и обязательно проверять, для каких условий предназначены электрические украшения.
Казалось бы, всем известно, что нельзя оставлять горящие свечи без присмотра. Однако, как отмечает эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет, именно это – главная причина возникновения пожаров от свечей.
„Рядом с горящей свечой может находиться что-то легковоспламеняющееся: шторы, подсвечники, рождественские венки и т.п. Бывает также, что дети или домашние животные случайно опрокидывают свечу“, - поясняет эксперт.
По её словам, прежде чем зажечь свечу, нужно поставить её на несгораемую подставку и убрать все горючие предметы поблизости – украшения и сухие рождественские венки. „Свечи нужно ставить подальше от штор и других легковоспламеняющихся предметов – мягкой мебели, скатертей, пластиковой техники, полок. Особенно опасно, если забытая горящая свеча упадёт между предметами мебели – пожар может начаться не сразу, а когда все уже будут спать“.
Детектор дыма - самая дешевая страховка жизни
По словам руководителя эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте, людям приходится постоянно напоминать о том, что установка детектора дыма в помещениях обязательна.
„Однако мало просто установить детектор – его нужно проверять минимум раз в год. Были случаи, когда при пожаре выяснялось, что детектор был установлен согласно правилам, но, к сожалению, не был в рабочем состоянии“, – сказал Кирсисте.
Таавет добавила, что дома желательно иметь огнетушитель, и в праздники держать его возле ёлки – она может загореться, например, от бенгальских огней. „Лучше вообще не использовать открытый огонь рядом с ёлкой. К концу праздников ёлки становятся довольно сухими и очень быстро загораются.“
Если огнетушителя нет, а ёлка загорелась, Таавет советует попытаться потушить огонь водой, одеялами или другими подручными средствами. Но если справиться с пожаром не получается, не нужно подвергать себя опасности - нужно выйти из дома и позвонить по номеру экстренной помощи 112.
Кирсисте предупреждает, что из-за пожара, возникшего по неосторожности, можно вовсе остаться без дома. При наличии домашней страховки страховая компания поможет возместить ущерб от пожара, однако при пожаре, возникшем по грубой неосторожности, страховка ущерб уже не возмещает.
Что считается грубой неосторожностью? Это явное пренебрежение правилами безопасности или умышленная порча имущества. Например, использование явно неисправных розеток – когда удлинитель включают в болтающуюся розетку, а к нему подключают гирлянду. Или когда уходят из дома, не потушив свечи.
Электрические украшения тоже могут быть опасны при небрежности
По словам Кирсисте, были случаи, когда люди получали удар током от электрических украшений, установленных на улице. Причиной этого было размещение комнатного украшения во влажных условиях.
Таавет настоятельно предупреждает: электрические украшения – свечи, гирлянды, лампы и т.п. – предназначенные для использования в помещении, ни в коем случае нельзя использовать на улице. Они могут привести к короткому замыканию или удару током, опасному для людей и домашних животных.
Перед каждым праздничным сезоном проверяйте, в порядке ли проводка электрических украшений. Гирлянды, которые круглый год висят на доме, могут выглядеть красиво, но солнце, дождь и снег их неизбежно портят. Изношенные украшения нужно заменить новыми.
„На ёлку можно вешать только исправные гирлянды с неповрежденной изоляцией и маркировкой CE. Прежде чем украшать ёлку, следует подключить рождественские огни к электросети и проверить их исправность. Использовать гирлянды с повреждённой изоляцией или настоящие восковые свечи на ёлке крайне пожароопасно“, – подчёркивает Таавет.