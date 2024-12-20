Торговля местами в очереди на границе в Нарве: у полиции связаны руки, так как это не правонарушение

Вчера одна стоявшая в очереди женщина рассказала RusDelfi, как примерно около трех-четырех дня на место прибыли полицейские, которые взяли под контроль продажу мест и выгнали из очереди тех, кто пытался провести с собой других людей. „Мы приехали в половине одиннадцатого, стояли примерно до четырех часов, очередь почти не двигалась, прошли максимум 30 метров. Но потом появилась полиция, и все списки, которые писались с вечера, полицейские повыбрасывали, очередь собрали в один поток, и мы стали продвигаться, наконец-то“.