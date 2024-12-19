Нарвская граница: списки отменили. Полиция взяла ситуацию с продажей мест в свои руки

Недалеко от входа на погранпункт в очереди стоит компания из трех человек. Они легко общаются друг с другом и кажется, что это друзья или родственники. Но на самом деле в разговоре становится понятно, что люди прибыли в Нарву из разных стран, чтобы перейти границу, а познакомились уже в очереди.

„Мы приехали в половине одиннадцатого, стояли примерно до четырех часов, очередь почти не двигалась, прошли максимум 30 метров, - рассказывает одна из женщин этой компании. - Но потом появилась полиция, и все списки, которые писались с вечера, полицейские повыбрасывали, очередь собрали в один поток, и мы стали продвигаться, наконец-то“.

„Эти люди, кто занимался списками, как настоящая организованная банда тормозили всех нас, они пропускали вперед тех, кто им заплатил, а остальные стояли на месте“, - объясняет причину долгого стояния в очереди мужчина из этой компании. Буквально за несколько минут до общения с журналистом он увидел, что в очередь встроились три молодых человека с сумками, которых до этого там не было, он вмешался, попросив их уйти, потому что все равно полиция не пропустит. Пару минут молодые парни отказывались уходить, но когда увидели, что к ним идет полицейский, быстро ушли в сторону Петровской площади. По дороге они что-то сообщили мужчине с бородой, который, очевидно, играет роль руководителя в „подстановке“ людей.

„Полиция сказала, если будут соваться, говорите нам, мы разберемся, - рассказывает другая женщина. - Я еще во вторник взяла билет из Питера на сегодня, но когда сюда приехала, поняла, что не попаду в Россию и зарезервировала гостиницу на ночь, но спасибо полиции, сейчас ясно, что успею пройти границу сегодня. Полиция нам сказала, что если не пройдем, то ни в какие списки не включаться, а стоять здесь, утром спокойно пройдем. Это правильно“. Женщина добавляет, что они втроем меняются, отпуская друг друга в кафе. Выясняется, что мужчина едет из Швеции, а женщины - из Латвии и Франции.