В праздники общественный транспорт в Таллинне будет ходить не как обычно. Читайте, что изменится!

В рождественские дни, 24, 25 и 26 декабря, Таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию.

Кроме того, 24 и 25 декабря AS Tallinna Linnatransport запустит рождественский общественный транспорт, который будет работать на уникальных маршрутах для жителей разных районов. Помимо праздничных автобуса и трамвая в течение двух дней будет курсировать троллейбус. Проезд на праздничных автобусах, трамваях и троллейбусах бесплатный для всех. Точные маршруты и расписания можно найти на сайте TLT.

В связи с проведением праздничного концерта и светового шоу на площади Вабадузе с 22:00 31 декабря до 2 часов ночи 1 января для движения будут закрыты Пярнуское шоссе на участке между улицами Суур-Карья и Сакала, бульвар Эстония на участке от Пярнуского шоссе до ул. Кентманни, а также бульвар Каарли между ул. Тынисмяги и Пярнуским шоссе. В связи с этим с 22:00 и до 00:30 в объезд будут направлены автобусные маршруты №2, 3, 16, 21, 21B, 23, 24, 35, 40, 41, 41B, 42, 54, 67, 81 и 83. Движение трамваев нарушено не будет, однако около полуночи могут быть короткие остановки.

1 января 2025 года будет продлено время работы маршрутов общественного транспорта, обслуживающих основные направления, до 03:10. Дополнительные отправления запланированы на трамвайном маршруте №2 и автобусных маршрутах №1, 5, 8, 18, 40, 42, 73, 81 и 83.

Трамвайная линия № 2 в новогоднюю ночь: в 00:30, 00:50, 01.10, 01.30, 01.50, 02.10, 02.30, 02.50, 03.10 (отправления от остановки Laikmaa в обоих направлениях).

Автобусные маршруты № 1, 5, 8, 18, 40, 42, 73, 81 и 83 (отправления из центра города) в новогоднюю ночь:

Автобус № 1: kell 00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45 (отправления от остановки Hobujaama на Нарвском шоссе).

Автобус № 5 (в направлении Мяннику): в 00.40, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.10 (отправления от остановки Viru).

Автобус № 5 (в направлении Метсакооли): в 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 (отправления от остановки Viru).