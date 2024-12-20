Скандал в эстонской больнице: руководство утверждает, что работники сами хотели сдать мочу на анализ
Кто украл из шкафа с лекарственными препаратами Rivotril? Ответ на этот вопрос так и не был получен, хотя сотрудники больницы даже сдали мочу на анализ. Анализ мочи сотрудников больницы не дал ответа на этот вопрос. Впрочем, как уверяет руководство больницы, поиски ответа на вопрос не являлись главной целью.
В январе 2023 года в сестринском отделении соматического лечения Вильяндиской больницы из шкафа с лекарствами пропало противоэпилептическое средство из группы производных бензодиазепина Rivotril, обладающее наркотическим свойством. Rivotril находился в шкафу, ключ от которого находился в помещении для лекарств. Доступ в это помещение имели только медсестры и санитарки сестринского отделения. Заведующая отделением Хелина Рандма сообщила руководству о пропаже лекарственного препарата, в коллективе возникла напряженная обстановка.