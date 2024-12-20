Скандал в эстонской больнице: руководство утверждает, что работники сами хотели сдать мочу на анализ

Кто украл из шкафа с лекарственными препаратами Rivotril? Ответ на этот вопрос так и не был получен, хотя сотрудники больницы даже сдали мочу на анализ. Анализ мочи сотрудников больницы не дал ответа на этот вопрос. Впрочем, как уверяет руководство больницы, поиски ответа на вопрос не являлись главной целью.