ЧП и криминал
20.12.2024, 15:55

Скандал в эстонской больнице: руководство утверждает, что работники сами хотели сдать мочу на анализ

 
Как утверждают члены правления Вильяндиской больницы, решение о взятии проб мочи на анализ было принято для того, чтобы восстановить доверие в коллективе. На фото руководитель центра сестринского ухода Хелина Рандма, председатель правления больницы Прийт Тампере и член правления Март Кулл.
Как утверждают члены правления Вильяндиской больницы, решение о взятии проб мочи на анализ было принято для того, чтобы восстановить доверие в коллективе. На фото руководитель центра сестринского ухода Хелина Рандма, председатель правления больницы Прийт Тампере и член правления Март Кулл.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Кто украл из шкафа с лекарственными препаратами Rivotril? Ответ на этот вопрос так и не был получен, хотя сотрудники больницы даже сдали мочу на анализ. Анализ мочи сотрудников больницы не дал ответа на этот вопрос. Впрочем, как уверяет руководство больницы, поиски ответа на вопрос не являлись главной целью.

В январе 2023 года в сестринском отделении соматического лечения Вильяндиской больницы из шкафа с лекарствами пропало противоэпилептическое средство из группы производных бензодиазепина Rivotril, обладающее наркотическим свойством. Rivotril находился в шкафу, ключ от которого находился в помещении для лекарств. Доступ в это помещение имели только медсестры и санитарки сестринского отделения. Заведующая отделением Хелина Рандма сообщила руководству о пропаже лекарственного препарата, в коллективе возникла напряженная обстановка.

В числе прочего Рандма сообщила правлению больницы о том, что работники хотят сдать мочу на анализ, чтобы выявить того, кто принимает лекарство. „Обсудив случившееся, мы договорились с работниками больницы не привлекать пока полицию к расследованию“, - сказали Delfi Прийт Тампере и Март Кулл, члены правления Вильяндиской больницы. Дальнейшие пояснения, данные Delfi, исходили от правления больницы.

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