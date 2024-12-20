За манипуляции на Таллиннской фондовой бирже мужчина получил штраф

Согласно описанию Финансовой инспекции, нарушение имело место с 13 ноября прошлого года по 22 марта текущего года. Меэлис Роосаар вводил идентичные ордера на сделку в больших количествах и неоднократно в течение короткого периода времени, тем самым значительно увеличивая количество сделок и создавая у других участников рынка ложное впечатление относительно спроса и предложения.

Также он систематически выдавал ордера на покупку небольших объемов по более высокой лимитной цене, чем у предыдущих сделок, что приводило к росту стоимости ценной бумаги. Действуя таким образом, Роосаар давал или вероятно давал ложные или вводящие в заблуждение сигналы относительно предложения, спроса и цены ценных бумаг. Финансовая инспекция ранее уже дважды выносила мужчине предупреждения в связи с совершаемыми им рыночными манипуляциями.

Согласно Пенитенциарному кодексу, рыночная манипуляция наказывается штрафом в размере до 5 000 000 евро или в размере максимум трехкратной величины полученной в результате проступка прибыли либо предотвращенного ущерба. Согласно постановлению Европейского парламента и совета о злоупотреблениях на рынке, манипулировать рынком или пытаться манипулировать рынком запрещено.

„Рынок ценных бумаг должен функционировать эффективно и прозрачно. Для создания и поддержания доверия необходимо иметь корректную, точную и полную информацию о транзакциях. Прозрачность рынка позволяет инвесторам принимать обоснованные решения о ценообразовании, приобретении и продаже ценных бумаг. На рынке ценных бумаг запрещены действия, которые могут ввести в заблуждение других участников рынка и тем самым снизить общее доверие к рынку“, — говорится в сообщении Финансовой инспекции.

Поведение Меэлиса Роосаара имело признаки манипулирования рынком, описанные в положении о злоупотреблениях на рынке.

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