Новости Эстонии
20.12.2024, 13:35

Новый председатель парламентской группы Эстония-Грузия: нужно ехать в Грузию и говорить с людьми

 
Лаури Лаатс и Андо Кивиберг.
Лаури Лаатс и Андо Кивиберг.
ФОТО: Delfi Meedia

Председателем парламентской группы Эстония-Грузия вместо Лаури Лаатса стал Андо Кивиберг.

Андо Кивиберг (Eesti 200) подтвердил Delfi, что Лаури Лаатс отстранен от должности председателя парламентской группы, и что он станет новым председателем. „Я дал свое согласие баллотироваться на пост председателя парламентской группы, в мою поддержку было отдано 14 голосов против восьми“, - сказал он.

Как отметил Кивиберг, Грузия давно является для Эстонии приоритетной страной для сотрудничества в области внешней политики. „Эстония поддержала Грузию и оказала помощь не только на государственном уровне, но и на уровне граждан. Можно напомнить об инициативе молодых предпринимателей, которые отправились спасать чайную культуру Грузии и возродили чайные плантации. Есть и другие примеры, довольно много эстонских предпринимателей предложили помощь Грузии“, - сказал он.

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