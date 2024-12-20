Новый председатель парламентской группы Эстония-Грузия: нужно ехать в Грузию и говорить с людьми

Андо Кивиберг ( Eesti 200 ) подтвердил Delfi, что Лаури Лаатс отстранен от должности председателя парламентской группы, и что он станет новым председателем. „Я дал свое согласие баллотироваться на пост председателя парламентской группы, в мою поддержку было отдано 14 голосов против восьми“, - сказал он.

Как отметил Кивиберг, Грузия давно является для Эстонии приоритетной страной для сотрудничества в области внешней политики. „Эстония поддержала Грузию и оказала помощь не только на государственном уровне, но и на уровне граждан. Можно напомнить об инициативе молодых предпринимателей, которые отправились спасать чайную культуру Грузии и возродили чайные плантации. Есть и другие примеры, довольно много эстонских предпринимателей предложили помощь Грузии“, - сказал он.