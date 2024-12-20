20.12.2024, 13:35
Новый председатель парламентской группы Эстония-Грузия: нужно ехать в Грузию и говорить с людьми
ФОТО: Delfi Meedia
Председателем парламентской группы Эстония-Грузия вместо Лаури Лаатса стал Андо Кивиберг.
Андо Кивиберг (Eesti 200) подтвердил Delfi, что Лаури Лаатс отстранен от должности председателя парламентской группы, и что он станет новым председателем. „Я дал свое согласие баллотироваться на пост председателя парламентской группы, в мою поддержку было отдано 14 голосов против восьми“, - сказал он.
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