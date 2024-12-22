ГРАФИК | Цены в обрабатывающей промышленности растут несколько месяцев подряд
Индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2024 года снизился по сравнению с октябрем на 0,4% и по сравнению с ноябрем прошлого года — на 0,1%.
В ноябре наибольшее влияние на индекс оказало снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве топливных масел и изделий из металла.
Индекс цен на экспортную продукцию снизился в ноябре по сравнению с октябрем на 0,9%, индекс цен на импортную продукцию по сравнению с октябрем увеличился в ноябре на 0,2%.
По данным Департамента статистики Эстонии, индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в ноябре 2024 года снизился по сравнению с октябрем на 0,4% и по сравнению с ноябрем прошлого года — на 0,1%.
По словам руководителя группы статистических цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с ноябрем 2023 года на индекс более всего повлияло снижение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также топливных масел и изделий из металла. „Противоположное влияние оказало повышение цен в деревообработке и производстве изделий из древесины, услугах по ремонту машин и оборудования, а также производстве продуктов питания, в результате чего цены в обрабатывающей промышленности выросли в ноябре на 1,1%. В обрабатывающей промышленности цены поднимаются уже несколько месяцев подряд: в ноябре на 1,1%, в октябре на 0,7% и в сентябре на 0,8%“ — пояснила Шокман.
По сравнению с октябрем этого года в ноябре на индекс прежде всего повлияло снижение цен в производстве электроэнергии, в деревообработке, а также в производстве изделий из древесины и пластмассовых изделий. На индекс повлияло также повышение цен в услугах по ремонту машин и оборудования, в производстве продуктов питания и металлов.
Индекс цен на экспортную продукцию в ноябре снизился по сравнению с октябрем на 0,9%. Более всего снизились цены электроэнергии, сельскохозяйственной продукции, а также бумаги и изделий из бумаги. При этом наиболее повысились цены в горнодобывающей промышленности, цены продуктов питания и электронного оборудования. По сравнению с ноябрем 2023 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 0,8%.
Индекс цен на импортную продукцию в ноябре повысился по сравнению с октябрем на 0,2%. Более всего повысились цены сельскохозяйственной продукции, изделий из кожи, обуви, а также химикатов и химической продукции. При этом наиболее снизились цены электроэнергии, строительных материалов, а также резиновых и пластмассовых изделий. По сравнению с ноябрем 2023 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 0,2%.