Эксперт: рост цен на продукты питания продолжится. В Эстонии это ощущается особенно остро

Руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии и член правления банка Эдвард Ребане пояснил, что за последние месяцы цены на сырье для производства продовольственных товаров на мировом рынке значительно выросли, и это быстро отразилось на наших потребительских ценах: „Например, среди отдельных категорий продуктов сильнее всего подорожали кофе, шоколад и безалкогольные напитки. Повышение цен на последние две категории составило в годовом сравнении почти 20%, – отметил Ребане. – Кроме того, на мировом рынке существенно выросли цены на какао и говядину“. По данным Департамента статистики, общая стоимость потребительской корзины в ноябре увеличилась на 0,8% и оказалась на 5,4% выше, чем год назад.

„К сожалению, рост цен, вероятно, продолжится, поскольку цены на сырье продолжают расти. В ходе нашего опроса 33% жителей Эстонии заявили, что их ежемесячные расходы на продукты питания значительно увеличились, и они могут позволить себе в магазинах гораздо меньше, чем раньше. Еще 28% сообщили, что их расходы несколько возросли, но они также вынуждены ограничивать свои покупки. Таким образом, в общей сложности 61% респондентов явно ощущают рост расходов и вынуждены сократить свои траты на продукты“, - сказал Ребане.

Четверть опрошенных (24%) отметили, что их расходы выросли, но они по-прежнему могут позволить себе все, что покупали раньше.

Ребане добавил, что наиболее остро увеличение расходов ощущают люди в возрасте 40–49 лет, среди которых 40% сообщили о сокращении своих покупок. „Вероятно, это люди с большими семьями, у которых расходы на продукты значительно выше“, - пояснил он.

Например, по данным проведенного в начале этого года опроса Citadele, целых три четверти респондентов заявили, что среди всех видов товаров и услуг больше всего их беспокоит именно рост цен на продукты питания.

В Эстонии рост цен на продукты ощущают сильнее всего