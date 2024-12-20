Автобус с военнослужащими попал в аварию: 11 человек пострадали

В четверг, 19 декабря, в 07:36 произошла авария на 18 км шоссе Тапа-Лообу в волости Кадрина в Ляэне-Вирумаа, где 62-летний мужчина на эвакуаторе Mercedes-Benz вытаскивал съехавший с дороги BMW, когда в него въехал пассажирский автобус Scania, за рулем которого находился 60-летний мужчина. В автобусе находились военнослужащие, из которых, по предварительной информации, пострадали 11 человек. Шести человекам медики скорой оказали первую помощь на месте, остальные пять были доставлены в больницу для дополнительного обследования.

В 09:51 произошла авария на 36 км шоссе Выру-Ряпина в волости Ряпина в Пылвамаа, где 66-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Tiguan не справился с управлением транспортного средства на скользкой и покрытой слякотью дороге и столкнулся с двигавшимся по встречной полосе со снегоуборочной машиной Scania, которой управлял 66-летний мужчина. В результате столкновения Volkswagen съехал в кювет. 60-летнюю пассажирку доставили в больницу для обследования.

В 17:42 произошла авария возле Пыхья, 22 в Курессааре, где 83-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода, сбил грузовик Opel Movano, которым управлял 48-летний мужчина. Пешеход от полученных травм скончалась по дороге в больницу.

Будьте осторожны за рулем

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?