19.12.2024, 20:21
ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс: продажа мест в очереди на границе недопустима(25)
В Нарве очереди на российской границе значительно увеличились за последние несколько дней, и ожидаются еще более загруженные дни. Министр внутренних дел Лаури Ляэnemets (SDE) сказал в интервью Delfi, что не советует путешествовать в Россию даже тем, кто планирует посетить родственников.
По словам Лаури Ляэнеметсa, на политическом уровне приняты все необходимые решения. „Правительство решило, как будет проходить пересечение границы, какие механизмы контроля там будут действовать, как мы обеспечим безопасность Эстонии“, — объяснил он.
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