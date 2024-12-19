ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс: продажа мест в очереди на границе недопустима

По словам Лаури Ляэнеметсa, на политическом уровне приняты все необходимые решения. „Правительство решило, как будет проходить пересечение границы, какие механизмы контроля там будут действовать, как мы обеспечим безопасность Эстонии“, — объяснил он.

„Правительство не будет открывать границу и не будет устраивать общие потоки в Нарве, мы также не будем ничего специально закрывать или ускорять“, — сказал министр внутренних дел. „Такова ситуация, и мы должны помнить, что это все из-за того, что с другой стороны у нас агрессивный сосед — Россия“.