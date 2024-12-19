Новости Эстонии
19.12.2024, 20:21

ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс: продажа мест в очереди на границе недопустима

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В Нарве очереди на российской границе значительно увеличились за последние несколько дней, и ожидаются еще более загруженные дни. Министр внутренних дел Лаури Ляэnemets (SDE) сказал в интервью Delfi, что не советует путешествовать в Россию даже тем, кто планирует посетить родственников.

По словам Лаури Ляэнеметсa, на политическом уровне приняты все необходимые решения. „Правительство решило, как будет проходить пересечение границы, какие механизмы контроля там будут действовать, как мы обеспечим безопасность Эстонии“, — объяснил он.

„Правительство не будет открывать границу и не будет устраивать общие потоки в Нарве, мы также не будем ничего специально закрывать или ускорять“, — сказал министр внутренних дел. „Такова ситуация, и мы должны помнить, что это все из-за того, что с другой стороны у нас агрессивный сосед — Россия“.

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