На Сааремаа погибла пожилая женщина, которую сбил грузовик

Сегодня в 17:40 в Центр экстренных вызовов поступило сообщение, что в Курессааре на улице Пыхья грузовик сбил пожилую женщину.

К сожалению, усилия медиков по спасению женщины оказались безрезультатными, и она скончалась по пути в больницу, в машине скорой помощи.

По предварительным данным, 83-летняя женщина переходила дорогу, где ее сбил микроавтобус Opel Movano, за рулем которого находился 20-летний молодой человек.

Авария произошла в темное время суток во время дождя. Обстоятельства происшествия будут уточняться в ходе уголовного разбирательства.

Полиция работает на месте происшествия, чтобы выяснить все подробности аварии.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

В среду полиция зарегистрировала три дорожных происшествия, в которых пострадали люди. От управления транспортным средством отстранили четырех водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.