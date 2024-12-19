На Сааремаа погибла пожилая женщина, которую сбил грузовик(2)
В четверг вечером на Сааремаа в Курессааре произошла тяжёлая авария, в результате которой погибла пожилая женщина, сбитая грузовиком.
Сегодня в 17:40 в Центр экстренных вызовов поступило сообщение, что в Курессааре на улице Пыхья грузовик сбил пожилую женщину.
К сожалению, усилия медиков по спасению женщины оказались безрезультатными, и она скончалась по пути в больницу, в машине скорой помощи.
По предварительным данным, 83-летняя женщина переходила дорогу, где ее сбил микроавтобус Opel Movano, за рулем которого находился 20-летний молодой человек.
Авария произошла в темное время суток во время дождя. Обстоятельства происшествия будут уточняться в ходе уголовного разбирательства.
Полиция работает на месте происшествия, чтобы выяснить все подробности аварии.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.
Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.
В среду полиция зарегистрировала три дорожных происшествия, в которых пострадали люди. От управления транспортным средством отстранили четырех водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
В 11.31 произошло ДТП в Пярнуском уезде в волости Ляэнеранна в деревне Кымси, где на 58-м километре шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре 59-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем Man, съехал в кювет. Водителя доставили в больницу.
В 17.25 произошло дорожное происшествие в городе Курессааре у дома по улице Роху, 4. 61-летний мужчина выезжал на легковом автомобиле Volkswagen Passat со двора детсада, когда в него слева врезался на велосипеде 13-летний мальчик. Велосипедиста доставили в больницу.
В 16.53 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Йыэляхтме в деревне Каллавере у дома по Савиранна теэ, 27-а, где 57-летний мужчина из-за гололеда съехал на экскаваторе в кювет. Водителя доставили в больницу.