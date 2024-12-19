Передержка для собак без клеток превратилась в поле боя. Учреждение закрылось со дня

Еesti Päevaleht написал в марте этого года, что предприниматель Айвар Рооп, вопреки советам экспертов, попытался создать передержку и отель для собак без клеток, который быстро превратился в место для драк. Два дня назад в письме, отправленном клиентам, Nufnuf сообщил, что прекращает свою деятельность с 18 декабря. На странице компании в Facebook и на официальном сайте этой информации еще нет.