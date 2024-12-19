19.12.2024, 18:41
Передержка для собак без клеток превратилась в поле боя. Учреждение закрылось со дня
ФОТО: | Delfi Meedia
Предприниматель Айвар Рооп, который управлял передержкой и отелем для собак Nufnuf, передал компанию в руки управляющих несколькими месяцами ранее, оставив ее с долгами перед налоговым департаментом и партнерами.
Еesti Päevaleht написал в марте этого года, что предприниматель Айвар Рооп, вопреки советам экспертов, попытался создать передержку и отель для собак без клеток, который быстро превратился в место для драк. Два дня назад в письме, отправленном клиентам, Nufnuf сообщил, что прекращает свою деятельность с 18 декабря. На странице компании в Facebook и на официальном сайте этой информации еще нет.
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