Новости Эстонии
19.12.2024, 18:41

Передержка для собак без клеток превратилась в поле боя. Учреждение закрылось со дня

 
Владелец отеля для собак Nufnuf Айвар Рооп признал некоторые ошибки, но отверг другие обвинения, которые ему выдвинули бывшие сотрудники.
Владелец отеля для собак Nufnuf Айвар Рооп признал некоторые ошибки, но отверг другие обвинения, которые ему выдвинули бывшие сотрудники.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Предприниматель Айвар Рооп, который управлял передержкой и отелем для собак Nufnuf, передал компанию в руки управляющих несколькими месяцами ранее, оставив ее с долгами перед налоговым департаментом и партнерами.

Еesti Päevaleht написал в марте этого года, что предприниматель Айвар Рооп, вопреки советам экспертов, попытался создать передержку и отель для собак без клеток, который быстро превратился в место для драк. Два дня назад в письме, отправленном клиентам, Nufnuf сообщил, что прекращает свою деятельность с 18 декабря. На странице компании в Facebook и на официальном сайте этой информации еще нет.

Из данных реестра предприятий видно, что изменения начали происходить еще летом. В июне Айвар Рооп, Сийм Оя, Кармен Касс и Триину Бучетон основали компанию Doggy Life OÜ, и, согласно данным сайта Nufnuf, именно эта компания теперь управляет передержкой для собак. Руководителем является Сийм Оя, а недавно созданная компания уже задолжала налоговым органам около 6000 евро.

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