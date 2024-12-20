Страховая фирма: столкновения с дикими животными происходят каждый день(2)
Осенне-зимняя статистика Salva Kindlustus показывает, что участились столкновения с дикими животными, а наибольшую опасность представляют косули, выбегающие на дороги в темное время суток. В рождественский месяц плотность дорожного движения увеличивается, поэтому не проходит почти ни дня без столкновения с диким животным.
„Около половины столкновений с дикими животными, зарегистрированных в Salva в сентябре, октябре и ноябре, были связаны с косулями. Почти пятая часть случаев связана с мелкой дичью, такой как лисы, зайцы и енотовидные собаки, и около 10% связаны с дикими кабанами. В последнем случае избежать столкновения осложняет их стадное движение“, — пояснил руководитель отдела страхования транспортных средств Salva Kindlustus Тынис Тохвер.
По словам Тохвера, столкновения с дикими животными происходят в декабре почти каждый день. „Самое темное время года и сложные дорожные условия еще больше увеличивают риск. Кроме того, в последний месяц года больше поездок, потому что люди навещают родственников и друзей или едут на отдых загород“, - добавил он.
Осенью и зимой больше всего столкновений произошло в Харьюмаа, Тартумаа и Ляэне-Вирумаа. В основном инциденты случаются на шоссейных и лесных дорогах, но все чаще животные встречаются и в населенных пунктах.
Самый большой ущерб обычно наносится при столкновениях с крупной дичью. Крупнейшие c с точки зрения ущерба случаи, произошедшие с клиентами Salva, произошли этой осенью в соседних странах – в октябре в Финляндии эстонский автомобиль столкнулся с северным оленем, в результате чего был причинен ущерб на сумму более 50 000 евро. В этом же месяце столкновение с оленем произошло в Латвии, где ущерб составил 16 000 евро.
Из происшествий, случившихся в Эстонии, наибольший ущерб причинили столкновения с косулями и дикими кабанами. В большинстве случаев сумма ущерба составила менее 3000 евро, но в некоторых случаях она достигала и 10 000 евро.
„Серьезные повреждения часто случаются, когда водитель, пытаясь избежать столкновения, врезается в какой-либо предмет на обочине дороги. Это может произойти и из-за сильного испуга, поскольку дикие животные непредсказуемы и появляются в поле зрения водителя, как правило, очень внезапно“, - привел пример Тохвер.
Ущерб, причиненный диким животным, обычно компенсируется классической страховкой каско. Однако, по словам Тохвера, многие водители предпочитают оформлять отдельный полис страхования от столкновения с дикими животными, который покрывает причиненный столкновением ущерб на сумму до 5000 евро.
„Обычно сумма ущерба при столкновении с диким животным колеблется от нескольких сотен евро до нескольких тысяч евро. Но и это может стать неожиданным финансовым бременем во время праздников, когда расходов и так много. Поэтому страхование от столкновения с дикими животными является хорошим решением, особенно для тех автомобилей, возраст которых не позволяет или владелец которых не хочет оформлять обычную страховку“, - добавил Тохвер.
Что делать, если вы сбили дикое животное?
Остановитесь, включите аварийные огни и наденьте жилет безопасности при выходе из автомобиля.
Даже если удар был несильный, остановите автомобиль и осмотрите повреждения, чтобы избежать ситуации, когда повреждение обнаружатся позже. В этом случае уже невозможно определить, был ли нанесен ущерб в результате столкновения с диким животным или иным объектом.
Зафиксируйте происшествие – сделайте фотографии на месте происшествия (например, на мобильный телефон). Если есть свидетели, запишите и их показания.
Сделайте все возможное, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. После происшествия повреждения транспортное средство может быть использовано только в том случае, если водитель транспортного средства убедился, что транспортное средство находится в состоянии, соответствующем техническим требованиям для дальнейшей эксплуатации – не подтекают масло, топливо или охлаждающая жидкость, а тормоза, фары, шины и т.д. находятся в рабочем состоянии.
Если в результате происшествия пострадали люди, незамедлительно позвоните по номеру экстренной помощи 112.
О погибшем или раненом животном сообщите по номеру 1247 (бесплатно).