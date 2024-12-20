Грипп и коронавирус активизировались. Заболеваемость продолжает расти

В ближайшие недели, вероятно, произойдёт резкий рост заболеваемости гриппом и увеличение числа госпитализаций, особенно в группе риска.

На прошлой неделе было зарегистрировано 76 случаев гриппа. Лабораторно было подтверждено 41 гриппозное заболевание, из которых 33 были вирусами типа A и 8 — вирусами типа B. Активность гриппа стабильно увеличивается в течение последних четырёх недель, и количество заболевших по сравнению с прошлой неделей удвоилось.

По данным TEHIK, на прошлой неделе было госпитализировано четыре пациента с гриппом. В одном случае грипп был сопутствующим заболеванием. Учитывая способность вируса гриппа обострять хронические болезни, нельзя исключить, что обострение основного заболевания было связано с гриппом.

Согласно данным Европейской сети мониторинга гриппа, на данный момент количество обращений к врачам первичного звена и в больницы из-за острых респираторных инфекций соответствует сезонным ожиданиям, однако активность гриппа находится на растущем уровне. В странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны доля положительных тестов составляет 10%, что указывает на начало зимней эпидемии гриппа.

Число случаев заболевания COVID-19 после семинедельного спада снова начало расти, увеличившись на 12,5% по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение заболеваемости среди школьников привело к росту случаев среди трудоспособных и пожилых людей.

Согласно данным, предоставленным больницами, всего было госпитализировано 111 пациентов с диагнозом COVID-19 как основным или сопутствующим заболеванием. Из них 27 пациентов (24,3%) были госпитализированы с тяжёлой формой COVID-19.

24 пациента (92,6%) были старше 60 лет. Число госпитализаций из-за тяжёлого COVID-19 остаётся стабильным, но количество госпитализаций с сопутствующим диагнозом COVID-19 растёт, что отражает общий рост распространения болезни.