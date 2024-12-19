19.12.2024, 19:24
Госсуд признал законным прослушивание телефонных разговоров в рамках уголовного дела о гибели младенца в Сууре-Ляхтру
ФОТО: | Delfi Meedia
По мнению адвоката Северинаса Якубаускаса, преступление, в котором обвиняют Кайри Кууземаа, не настолько тяжелое, чтобы оправдывать проведение оперативно-розыскных мероприятий. Как пояснил Якубаускас, такая прослушка равносильна выбиванию показаний.
Как следует из записанных телефонных разговоров, которые прозвучали на последнем заседании суда по делу об убийстве в Сууре-Ляхтру, Кайри Кууземаа, обвиняемая в убийстве своего ребенка, интересовалась мнением своей сестры насчет потенциальной версии защиты.
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