Госсуд признал законным прослушивание телефонных разговоров в рамках уголовного дела о гибели младенца в Сууре-Ляхтру

Как следует из записанных телефонных разговоров, которые прозвучали на последнем заседании суда по делу об убийстве в Сууре-Ляхтру, Кайри Кууземаа, обвиняемая в убийстве своего ребенка, интересовалась мнением своей сестры насчет потенциальной версии защиты.

„Карин, я выступлю против Лаанемаа (соседи Кууземаа в Сууре-Ляхтру – ред), я предъявлю обвинение этой семье в похищении моего ребенка. Как ты считаешь? Не удивляйтесь! Будьте готовы ко всему, что я скажу. Я все продумала. Пусть этот ребенок будет моим. Я назову его Кен Кууземаа“, - сказала Кайри сестре, добавив, что хочет, чтобы вся страна ей сочувствовала.