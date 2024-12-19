ЧП и криминал
19.12.2024, 19:24

Госсуд признал законным прослушивание телефонных разговоров в рамках уголовного дела о гибели младенца в Сууре-Ляхтру

 
Принятое сегодня Государственным судом решение означает, что прокурор сможет использовать записанные телефонные разговоры в качестве доказательств против Кайри Кууземаа (справа). Работа адвоката Роберта Сарва, защищающего Кууземаа, теперь осложнится.
Принятое сегодня Государственным судом решение означает, что прокурор сможет использовать записанные телефонные разговоры в качестве доказательств против Кайри Кууземаа (справа). Работа адвоката Роберта Сарва, защищающего Кууземаа, теперь осложнится.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

По мнению адвоката Северинаса Якубаускаса, преступление, в котором обвиняют Кайри Кууземаа, не настолько тяжелое, чтобы оправдывать проведение оперативно-розыскных мероприятий. Как пояснил Якубаускас, такая прослушка равносильна выбиванию показаний.

Как следует из записанных телефонных разговоров, которые прозвучали на последнем заседании суда по делу об убийстве в Сууре-Ляхтру, Кайри Кууземаа, обвиняемая в убийстве своего ребенка, интересовалась мнением своей сестры насчет потенциальной версии защиты.

„Карин, я выступлю против Лаанемаа (соседи Кууземаа в Сууре-Ляхтру – ред), я предъявлю обвинение этой семье в похищении моего ребенка. Как ты считаешь? Не удивляйтесь! Будьте готовы ко всему, что я скажу. Я все продумала. Пусть этот ребенок будет моим. Я назову его Кен Кууземаа“, - сказала Кайри сестре, добавив, что хочет, чтобы вся страна ей сочувствовала.

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