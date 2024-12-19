КаПо подозревает 65-летнюю женщину в нарушении санкций: ее заключили под стражу
Департамент полиции безопасности Эстонии (КаПо) подозревает 65-летнюю Татьяну в нарушении международных санкций. По ходатайству Государственной прокуратуры Харьюский уездный суд заключил женщину под стражу.
Согласно подозрению, женщина распорядилась денежными средствами находящегося под санкциями российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и сделала доступными для пользования в Эстонии около 50 000 евро, которые фонд намеревался направить на финансирование расходов на правовую помощь обвиняемому, который находится в Эстонии под судом в рамках уголовного производства.
Заместитель генерального директора Полиции безопасности Эстонии Таави Наритс сказал, что через фонд российских соотечественников Кремль пытается разобщить Эстонию. „Даже после агрессии в Украине и включения в санкционный список наблюдаются скрытые попытки продолжить деятельность, угрожающую безопасности Эстонии. Действия фонда российских соотечественников представляют угрозу безопасности Эстонии, и мы решительны в том, чтобы предотвратить и противостоять угрозе, исходящей от фонда“.
В четверг, 18 декабря, по ходатайству прокуратуры суд заключил подозреваемую под стражу. По словам ведущего госпрокурора Таави Перна, Евросоюз ввел санкции в отношении различных российских организаций, деятельность которых может представлять угрозу европейской безопасности. “При общении и взаимодействии с российскими институтами необходимо помнить, что это страна, враждебная Европе, поэтому нужно быть предельно осторожными. Нарушение санкций является преступлением. Это поддерживает российскую агрессию в Украине и угрожает безопасности Европейского союза. Сотрудничество с лицом или учреждением, действующим в интересах российских спецслужб, может являться преступлением против государства. Поэтому мы тщательно расследуем действия подозреваемой в ходе дальнейшего разбирательства, чтобы как можно точнее установить обстоятельства и проверить, есть ли основания для предъявления подозрений кому-либо еще“, — сказал Перн.
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, с июня 2023 года решением Совета ЕС находится списке лиц, подпадающих под санкции, в связи с тем, что он финансируется Российской Федерацией и был создан для реализации внешнеполитических целей российского правительства, а также играет важную вспомогательную роль в реализации политики политики разобщения, которую проводит Кремль.
В соответствии с решением Совета ЕС запрещено предоставлять средства и экономические ресурсы лицам, находящимся под санкциями. Создание возможности распоряжаться денежными средствами, принадлежащими находящемуся под санкциями лицу, также следует рассматривать как предоставление денежных средств.
Уголовное дело ведется Полицией безопасности под руководством Государственной прокуратуры.