КаПо подозревает 65-летнюю женщину в нарушении санкций: ее заключили под стражу

Согласно подозрению, женщина распорядилась денежными средствами находящегося под санкциями российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и сделала доступными для пользования в Эстонии около 50 000 евро, которые фонд намеревался направить на финансирование расходов на правовую помощь обвиняемому, который находится в Эстонии под судом в рамках уголовного производства.

Заместитель генерального директора Полиции безопасности Эстонии Таави Наритс сказал, что через фонд российских соотечественников Кремль пытается разобщить Эстонию. „Даже после агрессии в Украине и включения в санкционный список наблюдаются скрытые попытки продолжить деятельность, угрожающую безопасности Эстонии. Действия фонда российских соотечественников представляют угрозу безопасности Эстонии, и мы решительны в том, чтобы предотвратить и противостоять угрозе, исходящей от фонда“.

В четверг, 18 декабря, по ходатайству прокуратуры суд заключил подозреваемую под стражу. По словам ведущего госпрокурора Таави Перна, Евросоюз ввел санкции в отношении различных российских организаций, деятельность которых может представлять угрозу европейской безопасности. “При общении и взаимодействии с российскими институтами необходимо помнить, что это страна, враждебная Европе, поэтому нужно быть предельно осторожными. Нарушение санкций является преступлением. Это поддерживает российскую агрессию в Украине и угрожает безопасности Европейского союза. Сотрудничество с лицом или учреждением, действующим в интересах российских спецслужб, может являться преступлением против государства. Поэтому мы тщательно расследуем действия подозреваемой в ходе дальнейшего разбирательства, чтобы как можно точнее установить обстоятельства и проверить, есть ли основания для предъявления подозрений кому-либо еще“, — сказал Перн.