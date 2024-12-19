Рийгикогу завершил осеннюю сессию, за время которой было принято 66 правовых актов

Наибольшая нагрузка легла на финансовую комиссию, которая стала ведущей по 16 проектам правовых актов. Комиссия по государственной обороне и комиссия по социальным делам провели производство по 12 проектам каждая. Всего 15-й состав Рийгикогу, избранный в марте и впервые собравшийся на заседание в апреле прошлого года, принял 200 правовых актов.

В ходе осенней сессии депутаты получили ответы на 27 запросов. Кроме того, парламенту было представлено 10 коллективных обращений.

Согласно закону, очередные сессии Рийгикогу проходят со второго понедельника января по третий четверг июня и со второго понедельника сентября по третий четверг декабря. Рийгикогу вновь соберется на очередное заседание 13 января.

В период между сессиями продолжается работа в комиссиях. Члены Рийгикогу также выполняют прочие должностные обязанности. В период между сессиями парламент может при необходимости собираться на внеочередные сессии. Об их созыве объявляет спикер Рийгикогу по предложению президента, правительства или, по меньшей мере, 21 депутата Рийгикогу.

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