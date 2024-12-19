В Таллинне упростится порядок предоставления услуги социального транспорта

Вице-мэр Карл Сандер Казе подчеркнул, что более гибкий подход к организации работы социального транспорта лучше учитывает потребности целевой группы: „С нового года услуга социального транспорта станет значительно удобнее для клиентов. Срок предварительного заказа внеплановых перевозок сократится до двух дней, а с 2026 года – до одного дня. Данный шаг позволит повысить свободу передвижения людей и обеспечить более равные возможности для участия в жизни общества“.

Согласно договору, который заключили Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения и AS Tallinna Linnatransport, срок предварительного заказа услуги маршрутной перевозки составит четыре рабочих дня, а внеплановой перевозки – два рабочих дня. Ранее в обоих случаях срок предварительного заказа составлял пять рабочих дней.

Кроме того, упростится процесс заказа поездок. Ранее пользователи услуги могли сообщить о своем желании воспользоваться ею либо через систему самообслуживания, либо через социального работника района. С января услугу можно будет заказать напрямую через кол-центр AS Tallinna Linnatransport, по электронной почте или через уже знакомую систему самообслуживания.

Услугами маршрутных и внеплановых перевозок пользуются около 1400 человек в год. Не позднее чем с 1 апреля 2025 года в качестве дополнительной услуги станет доступна услуга сопровождающего, оплачивать которую предстоит самому получателю услуги.

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