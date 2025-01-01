Важно знать! Что изменится с 1 января?

Вырастут пошлины на заключение и расторжение брака

С нового года в Эстонии вырастут государственные пошлины за заключение и расторжение брака, а также за смену имени. Государственная пошлина за заключение брака с нового года вырастет с 30 евро до 70 евро, а за развод — с 50 евро до 90 евро. За рассмотрение ходатайства о смене имени необходимо будет заплатить пошлину в размере 150 евро вместо прежних 100. Пошлина за смену имени и фамилии взимается отдельно.

Пенсии и пособия в некоторых случаях будут перечисляться позже, но пенсии по старости вырастут

С января 2025 года, когда 5-е число выпадает на выходные, пенсии будут перечисляться в понедельник или вторник следующей недели, а не в предыдущую пятницу, как это было раньше.

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