Новости Эстонии
01.01.2025, 08:03

Важно знать! Что изменится с 1 января?

 
Минимальная зарплата, пособия и госпошлины - что еще изменится?
Анна Тамм
Коллаж
Коллаж
ФОТО: Delfi Meedia

RusDelfi собрал в один текст все самые главные изменения, которые произойдут с нового года.

Вырастут пошлины на заключение и расторжение брака

С нового года в Эстонии вырастут государственные пошлины за заключение и расторжение брака, а также за смену имени. Государственная пошлина за заключение брака с нового года вырастет с 30 евро до 70 евро, а за развод — с 50 евро до 90 евро. За рассмотрение ходатайства о смене имени необходимо будет заплатить пошлину в размере 150 евро вместо прежних 100. Пошлина за смену имени и фамилии взимается отдельно.

Пенсии и пособия в некоторых случаях будут перечисляться позже, но пенсии по старости вырастут

С января 2025 года, когда 5-е число выпадает на выходные, пенсии будут перечисляться в понедельник или вторник следующей недели, а не в предыдущую пятницу, как это было раньше.

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