01.01.2025, 08:03
Важно знать! Что изменится с 1 января?
Минимальная зарплата, пособия и госпошлины - что еще изменится?
ФОТО: Delfi Meedia
RusDelfi собрал в один текст все самые главные изменения, которые произойдут с нового года.
Вырастут пошлины на заключение и расторжение брака
С нового года в Эстонии вырастут государственные пошлины за заключение и расторжение брака, а также за смену имени. Государственная пошлина за заключение брака с нового года вырастет с 30 евро до 70 евро, а за развод — с 50 евро до 90 евро. За рассмотрение ходатайства о смене имени необходимо будет заплатить пошлину в размере 150 евро вместо прежних 100. Пошлина за смену имени и фамилии взимается отдельно.
Пенсии и пособия в некоторых случаях будут перечисляться позже, но пенсии по старости вырастут
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