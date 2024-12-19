Читатель интересуется: должен ли работодатель оплачивать сотрудникам массаж?

На портале tooelu.ee отвечает консультант по рабочей среде Инспекции труда Пирет Кальюла:

Разъясняем, что цель контроля состояния здоровья заключается в том, чтобы выяснить, соответствует ли выполняемая работником работа состоянию его здоровья. Врач по гигиене труда определяет состояние здоровья работника, а затем оценивает пригодность для работника рабочей среды и организации труда. Если по результатам контроля состояния здоровья выясняется, что для сохранения здоровья работника необходимы изменения в работе, рабочей среде или организации труда, врач устанавливает ограничения или вносит предложения по сохранению здоровья работника. Если оставить без внимания информацию, приведенную в заключении врача по гигиене труда, здоровье работника может (еще более) ухудшиться.

Работодатель обязан соблюдать ограничения или исключения, указанные в строке „Решение“ заключения по контролю состояния здоровья, например, если работнику запрещается перемещать тяжести вручную или работнику для выполнения работы необходимы вспомогательные средства (например, бандаж). Также работодатель должен реализовать предложения врача по гигиене труда по улучшению рабочей среды и условий труда и укреплению здоровья работников, если это не влечет за собой непропорционально больших затрат для работодателя. При необходимости работодатель включает предложения в программу деятельности по анализу рисков (часть 13 ст. 131 Закона о гигиене и безопасности труда).