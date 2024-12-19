Читатель интересуется: должен ли работодатель оплачивать сотрудникам массаж?
Работник спрашивает: „Работники нашего предприятия прошли контроль состояния здоровья. Мы также получили заключения по контролю состояния здоровья, и в связи с этим возникает вопрос: если в заключении написано, что необходим массаж плечевого пояса и спины 10 раз, то является ли это заключение обязательным для работодателя, т. е. должен ли работодатель его выполнять и оплачивать процедуру?“
На портале tooelu.ee отвечает консультант по рабочей среде Инспекции труда Пирет Кальюла:
Разъясняем, что цель контроля состояния здоровья заключается в том, чтобы выяснить, соответствует ли выполняемая работником работа состоянию его здоровья. Врач по гигиене труда определяет состояние здоровья работника, а затем оценивает пригодность для работника рабочей среды и организации труда. Если по результатам контроля состояния здоровья выясняется, что для сохранения здоровья работника необходимы изменения в работе, рабочей среде или организации труда, врач устанавливает ограничения или вносит предложения по сохранению здоровья работника. Если оставить без внимания информацию, приведенную в заключении врача по гигиене труда, здоровье работника может (еще более) ухудшиться.
Работодатель обязан соблюдать ограничения или исключения, указанные в строке „Решение“ заключения по контролю состояния здоровья, например, если работнику запрещается перемещать тяжести вручную или работнику для выполнения работы необходимы вспомогательные средства (например, бандаж). Также работодатель должен реализовать предложения врача по гигиене труда по улучшению рабочей среды и условий труда и укреплению здоровья работников, если это не влечет за собой непропорционально больших затрат для работодателя. При необходимости работодатель включает предложения в программу деятельности по анализу рисков (часть 13 ст. 131 Закона о гигиене и безопасности труда).
При реализации предложений врача по гигиене труда у работодателя есть пространство для маневра, т. е. работодатель не должен реализовывать такие предложения, которые влекут за собой непропорционально высокие затраты. Работодатель исходит из того, разумны ли требующиеся затраты, учитывая положение конкретного предприятия и суть предложения. Например, можно учитывать следующие факторы: затраты работодателя на реализацию предложения, возможности финансирования, уместность адаптации, приведет ли реализация предложения к существенным изменениям в организации труда/снижению качества работы, повышению в результате адаптации эффективности труда конкретного работника, а также других работников.
Работодатель может обсуждать меры, принимаемые в рабочей среде, с поставщиком услуг по гигиене труда и регулярно оценивать их актуальность и эффективность. Чтобы предложения врача по гигиене труда учитывали также возможности работодателя, работодателю и врачу по гигиене труда рекомендуется сотрудничать при выборе мер по улучшению рабочей среды и укреплению здоровья работников.
Кроме того, врач по гигиене труда делает в заключении предложения также для работника. Эти предложения указываются только в том заключении, которое выдается работнику, работодатель их не видит. Это означает, что врач по гигиене труда указывает сделанные работнику предложения в отдельном заключении.
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