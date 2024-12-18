Центриста Лаури Лаатса обвинили в прокремлевской риторике. Он может лишиться места председателя парламентской группы Эстония-Грузия

„Ситуация в Грузии крайне сложная — избиениям подвергаются как мирные протестующие, так и лидеры оппозиционных партий. Их арестовывают, пытают и силой заставляют молчать. Правящая партия Грузии только что приостановила все процессы, связанные с европейской интеграцией. В это же время группу дружбы между Эстонией и Грузией возглавляет председатель фракции Центристской партии Лаури Лаатс, выступления которого в большом зале Рийгикогу относительно происходящего в Грузии явно опираются на тезисы правящей грузинской партии, чьи действия против демократического государственного строя в свою очередь спровоцировали массовые протесты в этой многострадальной стране Южного Кавказа“, — сказал Кивиберг.

„Представленные таким образом послания не оставляют у меня сомнений относительно того, интересам какой страны, являющейся нам враждебной, на самом деле служат заявления Лаатса. Члены Рийгикогу, поддерживающие демократию и европейские устремления Грузии, предлагают организовать новые выборы председателя группы Эстония-Грузия, чтобы поддержку эстонского парламента чувствовал в первую очередь народ Грузии, а не ее правящая партия“, — сказал Кивиберг.

„Мы обсудили этот вопрос с партнерами по коалиции, которые также считают подобные заявления неуместными и поддерживают назначение нового руководителя“, — добавил он.

По словам Кивиберга, который входит в состав правовой комиссии Рийгикогу, важно, чтобы демократические страны не теряли интерес к происходящему в Грузии, поскольку это отвечает исключительно интересам России. „Большая часть народа Грузии видит свое будущее в Европейском союзе. Это подтверждается тем фактом, что 80% грузин выступают за вступление их страны в Евросоюз. Эстония вместе с другими странами работает во имя поддержки демократического пути развития Грузии и ее интеграции в Европу“, — сказал Кивиберг.

Сегодня часть коалиционных депутатов из группы Эстония-Грузия выразила вотум недоверия председателю группы Лаури Лаатсу в связи с его спорными заявлениями относительно ситуации в Грузии, в которых Лаатс повторял риторику пророссийской правящей партии Грузии.

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