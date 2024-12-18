Госбюджет, повышение акцизов, налог на безопасность. Президент провозгласил ряд важных законов

Провозглашенные президентом законы также касаются выявления и помощи нуждающимся детям, семейных опекунов, обращения с отходами, здравоохранения, прав службы исполнения наказаний, таможенных законов, а также утилизации автомобилей и старинных транспортных средств, передает RusERR.

Парламент одобрил государственный бюджет на следующий год неделей ранее.

Доходы государственного бюджета Эстонии на 2025 год составят 17,7 миллиарда евро, а расходы - 18,2 миллиарда евро. По сравнению с текущим годом доходы вырастут на 0,9 миллиарда евро (или на 5,8%), а расходы - на 0,7 миллиарда евро (или на 3,9%). В бюджете предусмотрены инвестиции и инвестиционные субсидии в размере 1,9 миллиарда евро. Расходы на оборону в следующем году составят 3,3% от ВВП.

Налоговая нагрузка на 2025 год составит 35,8% от ВВП. Дефицит бюджета государственного сектора останется на уровне 3% от ВВП.

Госбюджет 2025 года

Согласно Закону о государственном бюджете на 2025 год, общий объем доходов в государственном бюджете составит 17,7 миллиарда, а объем расходов – 18,2 миллиарда евро.

По сравнению с бюджетом на этот год, доходы вырастут на 0,9 миллиарда евро, т. е. на 5,8 %, а расходы – на 0,7 миллиарда евро, т. е. на 3,9 %. Объем инвестиций и инвестиционных пособий в бюджете составит порядка 1,9 миллиарда евро.

Расходы на военную оборону составят 3,3 % ВВП. Бюджет предусматривает инвестиции в оборонную промышленность, сферу информационных технологий, строительство Rail Baltic, строительство дорог, поддержку ремонта зданий, упрощение принятия в использование возобновляемой энергии, ремонт Дома искусств и Национальной библиотеки. Также предусматривается повышение средней пенсии по старости и пособий для детей и людей трудоспособного возраста с глубоким недугом и дальнейшее финансирование перехода на эстоноязычное образование.