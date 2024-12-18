Рийгикогу принял закон о снижении компенсации на расходы депутатов

Рийгикогу утвердил закон, который был инициирован депутатами Рийгикогу Лаури Хуссаром, Тоомасом Кивимяги и Арво Аллером, а также фракциями партии Eesti 200, Социал-демократической партии и EKRE.

Закон устанавливает новый лимит компенсации расходов членов Рийгикогу, снижая его с 30% до 25% от их зарплаты, которая на данный момент составляет 5979,95 евро Зарплата членов Рийгикогу меняется ежегодно 1 апреля в результате индексации.

Благодаря этому изменению государство сможет сэкономить примерно 400 000 евро в год. Инициаторы законопроекта считают, что снижение размера компенсации расходов на одну шестую является разумным и не повлияет на работу в Рийгикогу. Рабочие расходы будут компенсироваться на основе документов о затратах.

Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

В ходе обсуждения выступили Лаури Лаатс от Центристской партии, Лаури Хуссар от Eesti 200 и Айвар Кокк от фракции Isamaa.

Закон был принят большинством голосов: 66 депутатов проголосовали за, один – против, один депутат воздержался.

Напомним, что в конце сентября правительство утвердило бюджет на 2025 год, в котором объем доходов составит 17,7 млрд евро, а расходов – 18,2 млрд евро. Своими решениями по бюджету правительство упрочило безопасность населения и государства, инвестировало в укрепление экономики и значительно сократило государственные расходы.

В начале октября правительство начало регулярные совещания по экономическим вопросам, призванные повысить конкурентоспособность экономики.

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