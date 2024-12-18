„Их правительство солгало народу, но также Евросоюзу и нам“. Депутаты Рийгикогу обсудили ситуацию в Грузии

Министр иностранных дел Маргус Цахкна сообщил на инфочасе, что Грузия – государство-кандидат ЕС и Эстония поддерживает стремление народа Грузии вступить в союз. „К сожалению, их правительство и действующий режим солгали, в первую очередь – народу Грузии, но также и Европейскому союзу, и нам. На самом деле, они движутся в ином направлении. Их выборы – ни одна международная организация не признала, что они были прозрачными и справедливыми“, – сказал Цахкна, отвечая на вопрос депутата парламента Варро Вооглайда о том, почему Эстония вмешивается во внутренние дела Грузии.

По словам Цахкна, в Грузии против мирных демонстрантов применяется незаконное насилие и мы не можем не реагировать на происходящее. „Мы реагируем именно потому, что поддерживаем право народа Грузии на самостоятельный выбор своего будущего и на невмешательство во внутренние дела Грузии. Это – наименьшее из того, что мы можем сделать“, – отметил он.

По словам министра иностранных дел, Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд для людей, напрямую ответственных за применение насилия. То же самое делают и другие страны Европы. „Я всерьез обеспокоен тем, что у нас появилось еще одно расположенное на границе с Россией государство, где Россия ведет деятельность по оказанию влияния, и в результате этого воля народа этого государства совершенно не учитывается. Воля этого народа! И деятельность эта – антидемократическая, крайне насильственная. Мы никак не можем с этим мириться“, – сказал Цахкна и повторил, что в такой ситуации долг народа Эстонии – поддержать народ Грузии.

На инфочасе Цахкна ответил еще на ряд вопросов о внешней политике и отношениях между Грузией и Эстонией. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, и. о. премьер-министра, ответил на вопросы о возможностях экономии в государственном бюджете, о Коплиской спасательной команде и об охранниках экономики. Министр культуры Хейди Пурга ответила на вопросы о туристической стратегии и финансировании учреждений культуры.

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