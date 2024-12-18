Департамент транспорта проводит сокращения. Повлияет ли это на безопасность на дорогах?

Комментируя сегодняшнюю статью в газете Delfi Ärileht „Riigil napib teede hooldamiseks raha“ („Государству не хватает денег на содержание дорог“), министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет говорит, что сейчас идет поиск возможностей, как провести сокращения расходов в сфере дорожного ухода так, чтобы это повлияло на безопасность и зимний уход в минимальной степени.

„Расходы на зимний уход за государственными дорогами этой зимой не сокращались: Департамент транспорта действует в рамках ранее утвержденного бюджета“, — заверяет Владимир Свет. Тем не менее, он признает, что этот вопрос может стать актуальным следующей зимой, то есть в 2025/2026 гг.

„Я хотел бы отметить, что согласно соглашению правительственной коалиции, все расходы сокращаются пропорционально (исключение составляет государственная оборона и несколько других направлений). Таким образом, сокращения касаются и работы Департамента транспорта, и расходов на содержание дорог“, — отмечает министр инфраструктуры.

Тем не менее, заверяет он, сейчас они пытаются найти такие способы сокращения расходов, которые окажут минимальное влияние на безопасность и зимний уход за дорогами. Министр поясняет, что обслуживание производится круглогодично и включает в себя ряд работ, которые можно выполнять в меньших масштабах: например, в ближайшие годы можно будет установить меньше дорожных знаков, реже обновлять разметку или реже косить траву на обочине и т. д.

По словам Света, пока рано говорить о том, повлияют ли сокращения на сферу обслуживания дорог, в частности на зимний уход и если да, то насколько. „Я подчеркиваю, что в бюджете каждого ведомства всегда есть расходы, которые можно сократить, не затрагивая при этом главную цель его деятельности. В случае Департамента транспорта это обеспечение безопасности дорожного движения“, — добавляет министр.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить