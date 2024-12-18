Департамент транспорта проводит сокращения. Повлияет ли это на безопасность на дорогах?(6)
Министр инфраструктуры Владимир Свет обещает, что сокращения, которые вынужден предпринять Департамент транспорта, не повлияют на безопасность на дорогах Эстонии.
Комментируя сегодняшнюю статью в газете Delfi Ärileht „Riigil napib teede hooldamiseks raha“ („Государству не хватает денег на содержание дорог“), министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет говорит, что сейчас идет поиск возможностей, как провести сокращения расходов в сфере дорожного ухода так, чтобы это повлияло на безопасность и зимний уход в минимальной степени.
„Расходы на зимний уход за государственными дорогами этой зимой не сокращались: Департамент транспорта действует в рамках ранее утвержденного бюджета“, — заверяет Владимир Свет. Тем не менее, он признает, что этот вопрос может стать актуальным следующей зимой, то есть в 2025/2026 гг.
„Я хотел бы отметить, что согласно соглашению правительственной коалиции, все расходы сокращаются пропорционально (исключение составляет государственная оборона и несколько других направлений). Таким образом, сокращения касаются и работы Департамента транспорта, и расходов на содержание дорог“, — отмечает министр инфраструктуры.
Тем не менее, заверяет он, сейчас они пытаются найти такие способы сокращения расходов, которые окажут минимальное влияние на безопасность и зимний уход за дорогами. Министр поясняет, что обслуживание производится круглогодично и включает в себя ряд работ, которые можно выполнять в меньших масштабах: например, в ближайшие годы можно будет установить меньше дорожных знаков, реже обновлять разметку или реже косить траву на обочине и т. д.
По словам Света, пока рано говорить о том, повлияют ли сокращения на сферу обслуживания дорог, в частности на зимний уход и если да, то насколько. „Я подчеркиваю, что в бюджете каждого ведомства всегда есть расходы, которые можно сократить, не затрагивая при этом главную цель его деятельности. В случае Департамента транспорта это обеспечение безопасности дорожного движения“, — добавляет министр.