Полиция ищет пропавшего в Таллинне 15-летнего парня

Давид покинул распложенное в волости Кастре учебное заведение в пятницу, 13 декабря, и до сих пор не вернулся. Подросток может находиться в Таллинне. На телефонные звонки он не отвечает.

Рост Давида 183 см, телосложение спортивное. Уходя из школы, был одет в черную куртку, светлые спортивные штаны и черно-белые кроссовки Nike. Имеет при себе темно-серую сумку через плечо Trapstar.

Полиция просит всех, кто видел Давида или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.