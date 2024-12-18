18.12.2024, 13:55
Все законно! Суд оправдал руководителей больницы, заставивших сотрудников сдавать мочу на анализ
ФОТО: | Delfi Meedia
Суд аннулировал решение по делу о проступке, вынесенное Инспекцией по защите данных. Вильяндискую больницу оштрафовали на 40 000 евро за то, сотрудников больницы заставили сдавать мочу на анализ.
Инспекция по защите данных (AKI) оштрафовала больницу города Вильянди зща нарушение принципов обработки персональных данных. В частности, в январе прошлого года руководство больницы собрало образцы мочи у 21 сотрудника и обработало результаты анализов. Это было сделано в попытке выяснить, кто принимал препарат наркотического свойства, хранящийся в шкафу для лекарств.
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