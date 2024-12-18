Все законно! Суд оправдал руководителей больницы, заставивших сотрудников сдавать мочу на анализ

Инспекция по защите данных (AKI) оштрафовала больницу города Вильянди зща нарушение принципов обработки персональных данных. В частности, в январе прошлого года руководство больницы собрало образцы мочи у 21 сотрудника и обработало результаты анализов. Это было сделано в попытке выяснить, кто принимал препарат наркотического свойства, хранящийся в шкафу для лекарств.