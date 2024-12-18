ЧП и криминал
18.12.2024, 13:55

Все законно! Суд оправдал руководителей больницы, заставивших сотрудников сдавать мочу на анализ

 
Сегодня у руководителей больницы, которые для того, чтобы выявить вора, похитившего лекарство, распорядились, чтобы сотрудники сдали мочу на анализ, есть повод для радости. Слева Хелина Рандма, руководитель центра сестринского ухода, председатель правлении больницы Прийт Тампере и член правления Март Кулл.
Сегодня у руководителей больницы, которые для того, чтобы выявить вора, похитившего лекарство, распорядились, чтобы сотрудники сдали мочу на анализ, есть повод для радости. Слева Хелина Рандма, руководитель центра сестринского ухода, председатель правлении больницы Прийт Тампере и член правления Март Кулл.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Суд аннулировал решение по делу о проступке, вынесенное Инспекцией по защите данных. Вильяндискую больницу оштрафовали на 40 000 евро за то, сотрудников больницы заставили сдавать мочу на анализ.

Инспекция по защите данных (AKI) оштрафовала больницу города Вильянди зща нарушение принципов обработки персональных данных. В частности, в январе прошлого года руководство больницы собрало образцы мочи у 21 сотрудника и обработало результаты анализов. Это было сделано в попытке выяснить, кто принимал препарат наркотического свойства, хранящийся в шкафу для лекарств.

Больница заставила работников подписаться под документом, подтверждающим согласие на сдачу анализа мочи.

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