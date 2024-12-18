Мнение
18.12.2024, 19:48

МНЕНИЕ | Эстония должна противостоять как нарративам Кремля, так и пропаганде ХАМАС

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Никита Волков
Ректор Эстонской академии художеств Март Калм
Ректор Эстонской академии художеств Март Калм
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Если оправдание агрессивной войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, является демонстрацией поддержки страны агрессора, то почему использование пропаганды ХАМАС под эгидой сопереживания гражданским лицам сектора Газа не воспринимается нашими компетентными органами в том же самом ключе? - пишет специалист в области международных отношений Никита Волков.

На этой неделе стало известно, что Эстонская академия художеств (EKA) приняла решение прекратить всякое сотрудничество с израильскими высшими учебными заведениями c целью сохранения в академии „безопасной рабочей и творческой среды“. Несмотря на то, что желание обеспечить безопасность студентов и сотрудников академии на бумаге может быть благородной идеей, в действительности данное решение показывает готовность руководства EKA занять позицию если не активного одобрения террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, то хотя бы тихого согласия с действиями палестинских боевиков. Хоть демонстрация палестинского флага на территории нашей страны не запрещена, наличие флага этого частично признанного государства в стенах EKA свидетельствует об „активном сопереживании“ некоторой части эстонской молодёжи палестинскому населению.

Кто-то может возразить, что демонстрация флага Палестины и выражение озабоченности в связи со смертью гражданских лиц в секторе Газа не является поддержкой боевиков ХАМАС. Будет логичным предположить, что существует определённая группа людей, которая искренне верит в то, что смерть гражданских лиц в рамках любого вооружённого конфликта является зверством, поэтому желание искоренения такого рода деяния, в понимании этих лиц, является стремлением к миру. Тем не менее, в этой позиции есть ряд определённых изъянов, ведь достижение „универсальной справедливости“ кажется чем-то утопическим. Действительно, состоявшиеся демонстрации в поддержку Палестины на площади Свободы, а также выкрикивание известной кричалки о „свободе Палестины“ ценой уничтожения Израиля послужили ярким примером того, что новый виток арабо-израильского конфликта ещё больше радикализировал западную молодёжь и усилил раскол в восприятии мира между поколениями.

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