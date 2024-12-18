МНЕНИЕ | Эстония должна противостоять как нарративам Кремля, так и пропаганде ХАМАС(1)
Если оправдание агрессивной войны, развязанной Российской Федерацией против Украины, является демонстрацией поддержки страны агрессора, то почему использование пропаганды ХАМАС под эгидой сопереживания гражданским лицам сектора Газа не воспринимается нашими компетентными органами в том же самом ключе? - пишет специалист в области международных отношений Никита Волков.
На этой неделе стало известно, что Эстонская академия художеств (EKA) приняла решение прекратить всякое сотрудничество с израильскими высшими учебными заведениями c целью сохранения в академии „безопасной рабочей и творческой среды“. Несмотря на то, что желание обеспечить безопасность студентов и сотрудников академии на бумаге может быть благородной идеей, в действительности данное решение показывает готовность руководства EKA занять позицию если не активного одобрения террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, то хотя бы тихого согласия с действиями палестинских боевиков. Хоть демонстрация палестинского флага на территории нашей страны не запрещена, наличие флага этого частично признанного государства в стенах EKA свидетельствует об „активном сопереживании“ некоторой части эстонской молодёжи палестинскому населению.