МНЕНИЕ | Эстония должна противостоять как нарративам Кремля, так и пропаганде ХАМАС

На этой неделе стало известно, что Эстонская академия художеств (EKA) приняла решение прекратить всякое сотрудничество с израильскими высшими учебными заведениями c целью сохранения в академии „ безопасной рабочей и творческой среды “. Несмотря на то, что желание обеспечить безопасность студентов и сотрудников академии на бумаге может быть благородной идеей, в действительности данное решение показывает готовность руководства EKA занять позицию если не активного одобрения террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль, то хотя бы тихого согласия с действиями палестинских боевиков. Хоть демонстрация палестинского флага на территории нашей страны не запрещена, наличие флага этого частично признанного государства в стенах EKA свидетельствует об „активном сопереживании“ некоторой части эстонской молодёжи палестинскому населению.

Кто-то может возразить, что демонстрация флага Палестины и выражение озабоченности в связи со смертью гражданских лиц в секторе Газа не является поддержкой боевиков ХАМАС. Будет логичным предположить, что существует определённая группа людей, которая искренне верит в то, что смерть гражданских лиц в рамках любого вооружённого конфликта является зверством, поэтому желание искоренения такого рода деяния, в понимании этих лиц, является стремлением к миру. Тем не менее, в этой позиции есть ряд определённых изъянов, ведь достижение „универсальной справедливости“ кажется чем-то утопическим. Действительно, состоявшиеся демонстрации в поддержку Палестины на площади Свободы, а также выкрикивание известной кричалки о „свободе Палестины“ ценой уничтожения Израиля послужили ярким примером того, что новый виток арабо-израильского конфликта ещё больше радикализировал западную молодёжь и усилил раскол в восприятии мира между поколениями.