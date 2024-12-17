17.12.2024, 18:10
ВИДЕО | В Эстонской академии художеств висит флаг Палестины. Еврейская община призвала осудить позицию учебного заведения
EKA прекратила сотрудничество с университетами Израиля
„Именно так мы воспитываем наших будущих деятелей культуры — в окружении палестинских флагов и лозунгов поддержки“, — возмущен защитник прав евреев Гаспар Шабад.
Показанная на видео картина открылась его взору весной, когда он, по его словам, отправился осмотреть учебные помещения Эстонской академии художеств (EKA). На видео виден палестинский флаг и множество поддерживающих Палестину символов.
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