Новости Эстонии
17.12.2024, 18:10

ВИДЕО | В Эстонской академии художеств висит флаг Палестины. Еврейская община призвала осудить позицию учебного заведения

 
EKA прекратила сотрудничество с университетами Израиля

„Именно так мы воспитываем наших будущих деятелей культуры — в окружении палестинских флагов и лозунгов поддержки“, — возмущен защитник прав евреев Гаспар Шабад.

Показанная на видео картина открылась его взору весной, когда он, по его словам, отправился осмотреть учебные помещения Эстонской академии художеств (EKA). На видео виден палестинский флаг и множество поддерживающих Палестину символов.

„К сожалению, должен признать, что решение ЕKА не стало для меня неожиданностью, это, скорее, было вопросом времени. Начиная с октябрьского теракта учреждения в сфере искусства и культуры стали основными центрами активности сторонников террористов“, — говорит Шабад.

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