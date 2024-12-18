Для еще одной основной школы в Таллинне построят новое современное здание и спортивный комплекс
Таллиннская городская управа инициировала детальную планировку с целью построить новое школьное здание и спортивный комплекс высотой до трех этажей для Кивимяэской основной школы, расположенной в районе Нымме. Новый комплекс должен решить проблему нехватки помещений для учеников 5–9 классов. Проектируемое здание должно архитектурно сочетаться с существующим исторически ценным школьным зданием.
Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что это важный шаг на пути к созданию „города 15 минут“, где основные услуги будут доступны жителям Таллинна в непосредственной близости от их домов. „Расположение школ первой и второй ступеней рядом с домом позволяет детям самостоятельно передвигаться между школой и домом. Это играет важную роль в поддержании их физического и психического здоровья, а также способствует более рациональному использованию времени всей семьи. Такой же подход заложен, например, в недавно начатом проекте расширения основной школы Каламая“, – пояснила Липпус.
По словам Липпус, при проектировании школьных зданий важно учитывать их пространственные качества, которые поддерживают процесс обучения и гармонично вписываются в окружающую среду Нымме. „Идея пристройки к Кивимяэской основной школе заключается в создании ансамбля, состоящего из объемов, характерных для небольших зданий в Нымме. Это, с одной стороны, позволит сохранить в районе деревья, а с другой – обеспечить архитектурное соответствие с существующим зданием. Для достижения этой цели объявят архитектурный конкурс с целью выбора оптимального решения“, – сказала Липпус.
На участке расположены двухэтажное исторически ценное школьное здание, построенное в 1932 году, и одноэтажное здание, возведенное в 1960 году, которое планируется заменить новой пристройкой. Цель составления детальной планировки – определить право на застройку участка по адресу Леэги, 14, чтобы заменить существующее одноэтажное здание на более просторную и современную пристройку.
По словам руководителя службы детальной планировки Таллиннского департамента городского планирования Кристи Гришаков, необходимую подготовительную работу для начала разработки планировки выполнил сам департамент. Архитектор и заместитель руководителя департамента Оливер Альвер отметил, что это важное нововведение в организации работы: чтобы сократить бюрократические процедуры и ускорить процессы, планировка разрабатывается архитекторами департамента.
Проектируемые здания должны гармонично вписываться в характерную для Нымме жилую среду, представляющую культурную ценность, и создавать архитектурно и функционально целостное решение. Новые здания должны быть ниже исторического и не закрывать его обзор со всех сторон.
Во внешней отделке зданий следует использовать натуральные и качественные материалы. Применение материалов, имитирующих традиционные строительные и отделочные материалы, либо неуместных в архитектурном контексте, недопустимо. К таким материалам относятся, например, цементно-волокнистые плиты, металл с отделкой под камень или с трапециевидным профилем, пластиковые оконные и дверные конструкции и тому подобное.
Точная архитектурная композиция и отделочные материалы будут уточнены в проекте строительства или в техническом задании архитектурного конкурса.
С материалами детальной планировки можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок здесь.