Для еще одной основной школы в Таллинне построят новое современное здание и спортивный комплекс

Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что это важный шаг на пути к созданию „города 15 минут“, где основные услуги будут доступны жителям Таллинна в непосредственной близости от их домов. „Расположение школ первой и второй ступеней рядом с домом позволяет детям самостоятельно передвигаться между школой и домом. Это играет важную роль в поддержании их физического и психического здоровья, а также способствует более рациональному использованию времени всей семьи. Такой же подход заложен, например, в недавно начатом проекте расширения основной школы Каламая“, – пояснила Липпус.

По словам Липпус, при проектировании школьных зданий важно учитывать их пространственные качества, которые поддерживают процесс обучения и гармонично вписываются в окружающую среду Нымме. „Идея пристройки к Кивимяэской основной школе заключается в создании ансамбля, состоящего из объемов, характерных для небольших зданий в Нымме. Это, с одной стороны, позволит сохранить в районе деревья, а с другой – обеспечить архитектурное соответствие с существующим зданием. Для достижения этой цели объявят архитектурный конкурс с целью выбора оптимального решения“, – сказала Липпус.

На участке расположены двухэтажное исторически ценное школьное здание, построенное в 1932 году, и одноэтажное здание, возведенное в 1960 году, которое планируется заменить новой пристройкой. Цель составления детальной планировки – определить право на застройку участка по адресу Леэги, 14, чтобы заменить существующее одноэтажное здание на более просторную и современную пристройку.

По словам руководителя службы детальной планировки Таллиннского департамента городского планирования Кристи Гришаков, необходимую подготовительную работу для начала разработки планировки выполнил сам департамент. Архитектор и заместитель руководителя департамента Оливер Альвер отметил, что это важное нововведение в организации работы: чтобы сократить бюрократические процедуры и ускорить процессы, планировка разрабатывается архитекторами департамента.