ЧП и криминал
18.12.2024, 11:35

В ходе проверки на трезвость мужчина напал на полицейского

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Tanel Meos | Delfi Meedia

Во вторник в Пярнумаа произошел инцидент с применением насилия по отношению к представителю власти, сообщила Ляэнеская префектура.

17 декабря в первой половине дня в городе Пярну на 4-м километре шоссе Пярну-Лихула в ходе проверки на трезвость 31-летний мужчина ударил исполнявшего служебные обязанности полицейского.

Полиция задержала 31-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении и расследует случившееся в рамках уголовного делопроизводства.

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