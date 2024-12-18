18.12.2024, 11:35
В ходе проверки на трезвость мужчина напал на полицейского(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник в Пярнумаа произошел инцидент с применением насилия по отношению к представителю власти, сообщила Ляэнеская префектура.
17 декабря в первой половине дня в городе Пярну на 4-м километре шоссе Пярну-Лихула в ходе проверки на трезвость 31-летний мужчина ударил исполнявшего служебные обязанности полицейского.
Полиция задержала 31-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении и расследует случившееся в рамках уголовного делопроизводства.