Организатор нетворкингов в Эстонии: „Меня называют главной инфоцыганкой страны? Класс, не знала“

Субботний день. Больше 150 человек собрались сегодня в Таллинне на нетворкине Tallinn Networking Camp, чтобы провести вместе пять часов.

На экране появляется большими буквами надпись „Настройка. Просто доверьтесь всему, что сегодня здесь будет происходить“.

„Повторяйте! Мой магнетизм привлекает других! Я — огонь!“ — громко говорит со сцены спикер. По залу разносится „я — огонь, я — огонь…“. Весь зал начинает поднимать руки, со сцены уверяют, что так запускается нейрорегуляция.

„Мы офигенные!“ — кричит со сцены спикер.

„Мы — офигенные!“ , — повторяет толпа.

„И мы хотим офигенный нетворкинг!“— еще громче доносится со сцены.

„И мы хотим офигенный нетворкинг!“ — зал взрывается.

После все вместе поют песню „Не имей сто рублей, а имей сто друзей“, и начинают обниматься. Так проходит первый час мероприятия.

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