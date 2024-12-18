SEB объединит три банка, работающих в Балтии, в один. Центральный офис будет в Эстонии

Предполагается, что после получения необходимых разрешений от регулирующих органов — финансовых надзорных органов каждой страны и Европейского центрального банка (ЕЦБ) — новая банковская юридическая структура начнет работать с начала 2027 года. Юридический адрес объединенного балтийского банка будет находиться в Эстонии, а филиалы — в Латвии и Литве. Об этом пишет латвийский Delfi.

В банке отмечают, что объединение трех банков, работающих в Балтии, в один направлено на укрепление позиций на балтийском рынке, увеличение возможностей финансировать бизнес и упрощение управления. Консолидация капитала позволит финансировать новые масштабные проекты, поддерживать рост предпринимателей и стимулировать инвестиции в развитие.

„Эти изменения принесут очевидные преимущества корпоративным клиентам, так как банк будет лучше подготовлен к работе с увеличивающимся числом долгосрочных и крупномасштабных проектов по всей Балтии“, — отметила руководитель Балтийского подразделения SEB Нина Эйкеса.

Она также подчеркнула, что упрощенное управление позволит быстрее внедрять на рынок новые продукты и решения.

„У SEB долгосрочные цели в регионе Балтии, и банк полон решимости продолжать развивать свою деятельность здесь“, — добавила Эйкеса.

По объему активов SEB banka занимает второе место среди крупнейших банков Латвии, согласно данным Банка Латвии. В прошлом году аудированная прибыль группы SEB banka в Латвии составила 152,4 миллиона евро.

Банк Латвии считает, что решение о реорганизации SEB с объединением в странах Балтии в 2027 году связано с бизнес-интересами группы SEB и направлено на упрощение юридической структуры и модели управления.