Местные самоуправления продолжат тестировать модель индивидуально ориентированных услуг для людей с особыми психическими потребностями

Департамент социального страхования заключит двухлетние соглашения о сотрудничестве с 33 муниципалитетами, которые продолжать предоставлять услуги людям с особыми психическими потребностями по модели индивидуально ориентированного обслуживания (ISTE).

Такой персонализированный подход означает, что помощь людям с особыми психическими потребностями и их близким оказывается как можно ближе к дому — в рамках местного самоуправления. Содержание услуги гибко адаптируется под потребности каждого человека. По этой модели уже получили помощь 1618 человек. В период 2025–2026 гг. до 793 человек с особыми психическими потребностями смогут получить эту помощь.

По словам руководителя проекта ISTE Виктории Ильин, благодаря этой модели люди с особыми психическими потребностями получают необходимую им поддержку. „Опыт местных самоуправлений, участвующих в индивидуально-ориентированной модели, показывает, что положение получателей услуг улучшилось. В регионах появилось больше поставщиков услуг, а также сформировалась эффективная сеть сотрудничества между образовательной, здравоохранительной и социальной сферами. Благодаря этому люди с особыми психическими потребностями могут справляться с повседневной жизнью в домашних условиях и не нуждаются в институциональных услугах“, — сказала Ильин.

По ее словам, представители местных самоуправлений, участвующих в проекте, считают правильным, что государственная политика предусматривает передачу услуг для таких людей в их управление.

Тестирование модели будут продолжать следующие местные самоуправления:Антсла, Эльва, город Хаапсалу и волость Ляэне-Нигула, Харку, Хийумаа, Йыэляхтме, Йыхви, Ярва, Кехтна, Кийли, Кохила, город Кохтла-Ярве, Козе, Люганузе, город Нарва, город Пайде, волость Пыхья-Пярнумаа, Пыльтсамаа, город Пярну, Раазику, город Раквере, Рапла, Рыуге, город Таллин, волость Тапа, город Тарту, волость Тори, волость Тырва, волость Тюри, волость Валга, город Вильянди и волость Вяйке-Маарья.

Проект финансируется в рамках программы Европейского социального фонда+. Общая стоимость контрактов, заключенных по результатам конкурса, составляет 8,67 млн евро, а общий объем запланированного финансирования конкурса — до 9,17 млн евро.

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