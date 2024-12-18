18.12.2024, 20:35
Сотрудник КаПо, допрашивавший экс-главу полиции: он погрустнел, и ему было стыдно(22)
ФОТО: | Delfi Meedia
Прокурор, поставил сотрудника Полиции безопасности в неловкое положение, попросив рассказать об эмоциональных моментах во время допроса руководителя ДПП.
На прошлой неделе в ходе обсуждения судебного дела против Ээрика Хелдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере, был заслушан Вахер, который вспомнил свой допрос. Прокуроры Алан Рюйтель и Юрген Хюва, обвиняющие бывших руководителей полиции в ротационном мошенничестве, вызвали в суд сотрудника Полиции безопасности, который допрашивал Вахера, чтобы прояснить, так ли все было, как описывал Вахер.
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