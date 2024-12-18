ЧП и криминал
18.12.2024, 20:35

Сотрудник КаПо, допрашивавший экс-главу полиции: он погрустнел, и ему было стыдно

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Бывшего гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера допрашивали более 10 часов. Его воспоминания о том дне и воспоминания сотрудника КаПо, который его допрашивал, расходятся.
Бывшего гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера допрашивали более 10 часов. Его воспоминания о том дне и воспоминания сотрудника КаПо, который его допрашивал, расходятся.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Прокурор, поставил сотрудника Полиции безопасности в неловкое положение, попросив рассказать об эмоциональных моментах во время допроса руководителя ДПП.

На прошлой неделе в ходе обсуждения судебного дела против Ээрика Хелдна, Эльмара Вахера и Айвара Алавере, был заслушан Вахер, который вспомнил свой допрос. Прокуроры Алан Рюйтель и Юрген Хюва, обвиняющие бывших руководителей полиции в ротационном мошенничестве, вызвали в суд сотрудника Полиции безопасности, который допрашивал Вахера, чтобы прояснить, так ли все было, как описывал Вахер.

Организовавший задержание Вахера и обыск следователь Прийт (имя изменено – ред.) пояснил в суде, что до задержания Вахера не имел представления о содержании уголовного дела против полицейского руководства. По его словам, он узнал об этом в тот же день, незадолго до того, как Вахер был задержан, обыскан и допрошен. В полиции, как сказал Прийт, принято привлекать людей в последний момент, чтобы предотвратить утечку информации.

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