17.12.2024, 20:48
Март Хельме о развале ERK: "Я сразу сказал, что один там ленивый, а другой глупый“
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Судьба недавно покинувших партию ERK („Эстонские националисты и консерваторы“) лидеров до сих пор не ясна. Партия EKRE, в которой они ранее состояли, с распростертыми объятиями их не ждет, а Isamaa сохраняет загадочное молчание относительно возможного слияния.
В понедельник четыре ведущих члена EKR объявили о выходе из партии. Пеэтер Эрнитс, один из основателей ERK, заявил, что в партии слишком много неопределенности, а за все ниточки фактически дергает Яак Валге.
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