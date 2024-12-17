Март Хельме о развале ERK: "Я сразу сказал, что один там ленивый, а другой глупый“

В понедельник четыре ведущих члена EKR объявили о выходе из партии. Пеэтер Эрнитс, один из основателей ERK, заявил, что в партии слишком много неопределенности, а за все ниточки фактически дергает Яак Валге.

Вице-председатель EKRE Март Хельме заявил, что, насколько ему известно, ни один из четырех вышедших членов партии эстонских националистов и консерваторов не выразил желания вернуться в EKRE. „Но и мы не хотим. Напомню, некоторых из них мы сами выгнали“, - сказал Хельме, имея в виду состоявшееся в июне собрание EKRE, кульминацией которого стало исключение из партии Хенна Пыллуаса, Яака Валге, Сильвера Куусика и Антса Фроша. Хелен Ребане и Пеэтер Эрнитс, недавно покинувшие ERK, вышли из EKRE еще весной этого года.