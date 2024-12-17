Новости Эстонии
17.12.2024, 20:48

Март Хельме о развале ERK: "Я сразу сказал, что один там ленивый, а другой глупый“

 
Mart Helme ei oota ERKist lahkujaid EKRE-ga liituma.
Mart Helme ei oota ERKist lahkujaid EKRE-ga liituma.
ФОТО: Delfi Meedia

Судьба недавно покинувших партию ERK („Эстонские националисты и консерваторы“) лидеров до сих пор не ясна. Партия EKRE, в которой они ранее состояли, с распростертыми объятиями их не ждет, а Isamaa сохраняет загадочное молчание относительно возможного слияния.

В понедельник четыре ведущих члена EKR объявили о выходе из партии. Пеэтер Эрнитс, один из основателей ERK, заявил, что в партии слишком много неопределенности, а за все ниточки фактически дергает Яак Валге.

Вице-председатель EKRE Март Хельме заявил, что, насколько ему известно, ни один из четырех вышедших членов партии эстонских националистов и консерваторов не выразил желания вернуться в EKRE. „Но и мы не хотим. Напомню, некоторых из них мы сами выгнали“, - сказал Хельме, имея в виду состоявшееся в июне собрание EKRE, кульминацией которого стало исключение из партии Хенна Пыллуаса, Яака Валге, Сильвера Куусика и Антса Фроша. Хелен Ребане и Пеэтер Эрнитс, недавно покинувшие ERK, вышли из EKRE еще весной этого года.

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