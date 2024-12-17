Таллинн откроет классы для детей, владеющих эстонским языком на уровне родного, в пяти школах, переходящих на эстонский язык обучения
В 2025/2026 учебном году город Таллинн откроет в пяти школах, переходящих на эстонский язык обучения, классы, в которых будут обучаться дети, владеющие эстонским языком на уровне родного. В эстоноязычные классы будет проводиться общегородской прием, то есть дети не будут зачисляться туда автоматически. Решение о зачислении ребенка в такой класс принимают родители.
По словам вице-мэра Алексея Яшина, город Таллинн делает важный шаг в процессе перехода на эстонский язык обучения, развивая единую, современную и инклюзивную систему образования. „Успех реформы образования зависит от сотрудничества всех сторон, а также от готовности и поддержки общества. Таллинн к этому готов, и эти пять школ смогут обеспечить высококачественное образование для детей, владеющим эстонским языком на уровне родного, – подчеркнул Яшин. – Это важный этап в реализации идеи единой школы на эстонском языке – школы, которая создает равные возможности для развития всех детей и готовит их к успешному будущему. Мы попросили руководителей школ дополнительно продумать, как школьная среда сможет поддержать детей, для которых эстонский язык является родным, с точки зрения ценностей и культурной среды. Для успешного осуществления запланированных изменений недостаточно одного лишь классного помещения. Школьная среда в целом играет важную роль и влияет на выбор школы“, – отметил вице-мэр.
Первые классы с общегородским приемом будут открыты в Таллиннской основной школе Махтра (основанные на принципах педагогике Монтессори), Ляэнемереской гимназии, Мустамяэской гуманитарной гимназии, Тынисмяэской реальной школе и Гимназии Тяхесаю (до 1 сентября 2025 года – Ласнамяэской русской гимназии).
Общегородской прием позволяет подать заявление на поступление в первый класс даже тем семьям, для которых эти школы не являются школами по месту жительства. Это создает возможность для семей выбрать образовательную среду на эстонском языке независимо от места проживания.