Мошенники не жалеют и детей: „Позвонили сыну, сказали, что бабушка попала под машину. С ребенком случилась истерика“

„Мамочки, предупредите своих детей! Сегодня прямо шквал какой-то, — такое сообщение появилось в группе Facebook.— Сперва звонит сын в истерике, ему позвонили и представившись его бабушкой сказали, что она попали под машину. Успокоив сына, сижу и спокойно работаю и тут звонок. Номер эстонский и там женщина в слезах рассказывает, что она в больнице и еле до меня дозвонилась. Поговорите с детьми! Сыну — четырнадцать, но такой истерики давно не помню...“