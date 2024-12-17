Таллинн обеспечит место в доме по уходу за счет пенсии и увеличит пособия по рождению

По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, важно, чтобы меры поддержки города шли в ногу со временем. „В следующем году мы обеспечим доступность мест в домах по уходу для таллиннцев за счет суммы средней пенсии. Кроме того, с нового года увеличатся пособия по рождению ребенка, чтобы поддержать семьи и подчеркнуть ценность родительства. Уровень расходов на жизнь и стоимость различных услуг значительно выросли, поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы нагрузка на семьи не стала чрезмерной“.

Предельная ставка оплаты услуги домов по уходу повысится с 734 до 856 евро в месяц. Действующая ставка была установлена летом 2023 года, однако к лету текущего года цены на услуги выросли, и прежняя сумма пособия больше не покрывает стоимость ухода.

Помимо этого, будут увеличены пособия по рождению ребенка: при рождении одного ребенка выплата составит 350 евро, а при рождении трех и более детей – 6500 евро. В случае рождения двойни в 2025 году пособие останется на уровне 1000 евро. Кроме того, изменения в постановлении предусматривают ежемесячное денежное пособие для покрытия личных расходов молодежи, ранее находившейся на замещающем попечении. Размер этой поддержки составит минимум 2880 евро в год или 240 евро в месяц.

Согласно решению горуправы, максимальный размер пособия, связанного с уровнем дохода, повысится с нынешних 350 до 450 евро в год на ребенка и с 250 до 350 евро на взрослого. В последний раз размеры этих пособий пересматривались в 2012 году.

Новые размеры выплат вступят в силу в начале 2025 года.

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