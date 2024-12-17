ФОТО | „Наша общая задача — ограничить движение теневого флота РФ“. Михал встретился с премьером Великобритании

По словам Кристена Михала, Великобритания является крупнейшим военным партнером Эстонии, и это сотрудничество необходимо расширять в сфере оборонной промышленности. „Эстония поставила цель развивать отечественную оборонную промышленность, чтобы укреплять свою обороноспособность и помочь Украине в войне против России. Высокотехнологичные предприятия нашей оборонной промышленности обладают значительным потенциалом для сотрудничества с британскими компаниями, и, надеюсь, вскоре можно будет ожидать хороших новостей“, — сказал он.

Премьер-министры обсудили вопрос усиления санкций против России. „Суда, входящие в теневой флот России, используются для уклонения от санкций. Наша общая задача — ограничить движение этих судов, что позволит ослабить военную машину Путина“, — добавил премьер-министр Эстонии.

Кристен Михал отметил, что в отношениях Европейского союза и Великобритании заложен большой нереализованный потенциал. „Эстония выступает за укрепление отношений и развитие прагматического сотрудничества между ЕС и Великобританией для обеспечения безопасности Европы и поддержания международного порядка, основанного на правилах. Вместе мы можем усилить сотрудничество между ЕС и НАТО. Кроме того, у нас схожие цели в переходе на зеленую энергию“, — добавил он.

Кристен Михал и Кир Стармер встретились в рамках саммита в сфере безопасности JEF (Joint Expeditionary Force — Объединенные экспедиционные силы). JEF — это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который помимо Эстонии входят Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. Это сообщество стран-единомышленников, готовых быстро и гибко участвовать в различных операциях — от гуманитарных кризисов до обычных военных действий. Меры реагирования на кризисы, разработанные в рамках JEF, будут дополнять деятельность НАТО.

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