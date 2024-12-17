ВИДЕО | Премьер-министр Кристен Михал прокомментировал встречу JEF

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Во вторник утром на Тоомпеа прибыли представители девяти стран-союзников во главе с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Также прибыли министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Р. Гюльфадоттир и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Все главы государств, общавшиеся с журналистами, придерживались одной риторики: нужно продолжать оказывать Украине военную поддержку и увеличивать ее независимо от того, будут ли организованы мирные переговоры между Россией и Украиной и каковы будут их результаты.. Также нужно повышать обороноспособность НАТО и всей Европы.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что встреча уже вчера дала первые результаты: было решено ужесточить меры против „теневого флота“, перевозящего российскую нефть: „Сегодняшняя тема, конечно же, Украина и то, как обеспечить ей сильную позицию в переговорах с Россией. Также важно посмотреть, как повысить нашу собственную обороноспособность и усилить сотрудничество между странами“.

JEF – это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который, помимо Эстонии, входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция. Идея JEF заключается в том, чтобы первыми отреагировать до объявления 5-й статьи НАТО. Это сообщество стран-единомышленников, готовых быстро и гибко участвовать в различных операциях – от гуманитарных кризисов до обычных военных действий. Меры реагирования на кризисы, разработанные в рамках JEF, будут дополнять деятельность НАТО.

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