17.12.2024, 12:15
ФОТО | Алар Карис встретился в Кадриорге с президентом Финляндии(1)
Президент Алар Карис во вторник утром встретился в Кадриорге с президентом Финляндии Александром Стуббом, который находится в Таллинне из-за встречи глав государств Объединенного экспедиционного корпуса.
На встрече сосредоточились на региональной безопасности и усилении сотрудничества. На ту же тему Карис побеседует с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Объединенный экспедиционный корпус (JEF) - это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который, помимо Эстонии, входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.