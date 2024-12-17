Новости Эстонии
17.12.2024, 12:15

ФОТО | Алар Карис встретился в Кадриорге с президентом Финляндии

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Президент Алар Карис во вторник утром встретился в Кадриорге с президентом Финляндии Александром Стуббом, который находится в Таллинне из-за встречи глав государств Объединенного экспедиционного корпуса.

На встрече сосредоточились на региональной безопасности и усилении сотрудничества. На ту же тему Карис побеседует с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Объединенный экспедиционный корпус (JEF) - это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который, помимо Эстонии, входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.

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