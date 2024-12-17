Используете рабочую почту в личных целях? 5 причин этого не делать

Несмотря на то, что создание личного адреса электронной почты сегодня занимает всего пару минут, многие все еще используют рабочую почту для личных нужд – будь то регистрация в соцсетях, запись в спортивный клуб, оформление подписки на газету или участие в чате родителей одноклассников. Хотя идея сосредоточить весь поток информации в одном регулярно используемом почтовом ящике может показаться разумной, на практике личную и рабочую переписку следует разделять – об этом рассказал инженер по кибербезопасности Telia Хольгер Рюнкару. Работодателям также стоит напоминать своим сотрудникам о подобных рисках, поскольку они могут представлять угрозу для корпоративных данных и сетей.

1. Никакие трудовые отношения не вечны

Даже если нынешняя работа вас полностью устраивает, стоит помнить, что никакие трудовые отношения не длятся вечно. Рано или поздно придет время выйти на пенсию или принять более выгодное предложение от другой компании. Вместе с окончанием трудовых отношений вы утратите и доступ к рабочей электронной почте, включая всю переписку. Поэтому личную переписку, регистрацию аккаунтов и другие важные дела лучше сразу вести с использованием личного почтового ящика. Также стоит помнить, что большинство онлайн-сервисов и соцсетей при регистрации требуют указать контактный адрес для отправки уведомлений, новостей и напоминаний о паролях. Если доступ к рабочей электронной почте будет потерян, восстановление доступа к аккаунтам, например, может оказаться крайне сложным.

2. Вы уверены, что хотите, чтобы все знали, где вы работаете?