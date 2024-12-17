Финансовый анализ банка: 70% жителей Эстонии не имеют накоплений, пенсионеры справляются хорошо

„Если мы посмотрим на средний остаток на счетах, то он составляет 4400 евро, но это число не отражает реальной картины. Остатки распределены крайне неравномерно: у одних на счетах очень крупные суммы, в то время как примерно у 70 процентов клиентов сбережения отсутствуют. Более корректно рассматривать медиану, то есть сумму на счёте, которая делит значения на две равные части: половина клиентов имеет больше этой суммы, а половина меньше. По статистике частных клиентов Swedbank, медиана в ноябре составила 406 евро, что в десять раз меньше, чем среднее арифметическое. У детей и подростков ожидаемо медиана меньше. В возрастной группе до 17 лет медиана составляет 24 евро, у молодёжи 18–25 лет – 153 евро. В возрастной группе 26–64 года медиана составляет 399 евро, а у людей в возрасте 65 лет и старше медиана значительно выше – 2600 евро“, – отметил руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

По статистике Swedbank, больше всего денег на счетах у жителей Эстонии обычно в начале месяца, а именно в период с 4 по 10 число. В это время поступают зарплаты и пенсии, поэтому именно в этот период у людей наибольшее количество свободных средств. Конец месяца, наоборот, является временем, когда счета обычно пустеют, особенно в предпоследний день месяца. Это, однако, зависит от дней недели и времени выплаты зарплат.

„Примерно у одной пятой части (у 21 процента) частных клиентов, в Swedbank имеется по крайней мере два расчётных счёта, а около 3500 клиентов владеют пятью или более счетами. Также есть небольшое количество клиентов, у которых имеется десять и более расчётных счетов. Зачем людям несколько счетов? Это удобный способ, например, разделить повседневные финансы и накопления на реализацию какого-либо крупного проекта или мечты“, – объяснил Улла.

„Важным аспектом финансовых привычек является культура сбережений: целых 70 процентов взрослых клиентов не имеют сбережений, и в этом вопросе за год, к сожалению, больших изменений не произошло. В Swedbank наиболее популярный способ сбережений – Накопитель, где можно получать 2 процента годовых. В отличие от срочных вкладов, здесь нет временных или платных ограничений на снятие средств. Со счёта Накопителя можно в любой момент бесплатно снять деньги вместе с начисленными процентами или пополнить его. Кроме Накопителя, стоит рассмотреть возможность участия во второй и третьей пенсионных ступенях, если Вы этого ещё не сделали. Жизнь показывает, что если откладывать накопления и сбережения на потом, то это, как правило, не удаётся и в будущем. Полагаться только на первую пенсионную ступень также не стоит“, – добавил Улла.

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