Второй в Эстонии магазин DEPO откроется в Ласнамяэ(5)
Латвийская розничная сеть DEPO, предлагающая широкий ассортимент товаров для дома, сада, ремонта и строительства, совместно с компанией Infortar строит в Ласнамяэ рядом с Теннисным центром Tallink новый магазин DEPO площадью 30 000 м². Открытие магазина запланировано на осень 2026 года.
Общий объем инвестиций в проект составит около 52 миллионов евро, из которых 27 миллионов евро Infortar вложит в развитие недвижимости. В свою очередь, DEPO инвестирует 25 миллионов евро в создание соответствующей своей концепции торговой площади.
Руководитель по маркетингу DEPO Римантс Юганс отметил: „Наш первый магазин в Эстонии зарекомендовал себя как место, где жители страны черпают идеи и вдохновение, находя решения для реализации своих планов. Это мотивирует нас расширять деятельность в Эстонии. Люди начали ценить нашу концепцию – широкий ассортимент товаров, доступных сразу и в больших количествах – а также последовательную и стабильную политику низких цен“.
„Магазин в таллиннском районе Ласнамяэ станет 18-м в сети DEPO. Этот магазин сделает DEPO еще более доступным для тех, кто хочет улучшить свое окружение: дома, в саду и на улице. Мы уверены, что второй магазин DEPO в Таллинне станет любимым местом для совершения повседневных покупок, включая товары для активного отдыха и спорта, домашний текстиль, предметы интерьера, хозяйственные товары и продукты, а также товары для домашних животных“, - добавил Юганс.
„Для Ласнамяэ это означает появление новых современных торговых площадей, а для Infortar – это новый проект сотрудничества, старт второго этапа развития территории Мустакиви и ценное дополнение к нашему портфелю недвижимости“, - подчеркнул председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.
Проектирование магазина DEPO в Ласнамяэ уже стартовало, а строительство планируется начать весной 2025 года. Рядом с магазином площадью 30 000 м2 будут созданы 522 парковочных места. Для обеспечения безопасного и комфортного движения планируется реконструкция перекрестков и подъездных путей, а также строительство новой улицы. На данный момент выполнены дополнительные экологические условия, необходимые для начала строительных работ, которые должны завершиться осенью 2026 года.
Расположенный на той же территории Теннисный центр Tallink начал работать в 2016 году. Площадь центра составляет 15 000 м², а его строительство обошлось в 10 миллионов евро. Здесь размещены 20 теннисных кортов, 10 площадок для бадминтона, студии для групповых тренировок и тренажерный зал.
Входящие в концерн Infortar девелоперские, инженерные и строительные компании значительно расширили деятельность – в марте следующего года в бизнес-парке Gate Tallinn в Сауэ (Лаагри) будет завершен проект по развитию логистического центра RIMI площадью 25 000 м2. В настоящее время также ведется строительство нового Пярнуского моста по заказу городской управы Пярну и участка основной трассы Rail Baltica Кангру-Саку в Харьюмаа.
DEPO – компания на 100% латвийском капитале, основанная в 2004 году и входящая в холдинговое предприятие DMT Plus. Сеть DEPO насчитывает 17 магазинов в Латвии, Литве и Эстонии. В 2023 году оборот сети достиг 553 миллионов евро. Всего в сети магазинов DEPO работают более 3600 человек. В 2024 году открылись два новых магазина DEPO – один в Каунасе площадью 22 000 м2 и один в Риге площадью 31 000 м2.
Infortar работает в семи странах, а основными сферами деятельности компании являются судоходство, энергетика и недвижимость. Infortar владеет 68,5% акций AS Tallink Grupp, 100% акций AS Eesti Gaas, а также разнообразным и современным портфелем недвижимости общей площадью свыше 116 000 м2. Помимо трех основных сфер деятельности, Infortar также работает в секторах строительства и минеральных ресурсов, сельского хозяйства, полиграфии, таксоизвоза и прочих. Концерн Infortar имеет в общей сложности 105 предприятия: 96 предприятий концерна, 4 связанных предприятий и 5 дочерних предприятий связанных предприятий. Без учета связанных предприятий в компании Infortar работают 6108 человек.