ФОТО | В Таллинне Fiat пробил дорожное ограждение — водитель чудом не пострадал

Машина пробила дорожное ограждение и получила повреждения, но водитель, к счастью, не пострадал. Разрешением инцидента занимается страховая компания, прокомментировали RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны.

Вчера на дорогах гололед и сохранялся высокий риск ДТП.

В понедельник около 13:31 произошло дорожно-транспортное происшествие на 89-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, в волости Пыхья-Сакалa в Вильяндимаа, когда из-за гололёда грузовик Scania съехал с дороги и перевернулся.

По предварительным данным, водитель грузовика потерял контроль над машиной из-за гололёда. Грузовик съехал с дороги и перевернулся. Груз — множество досок — рассыпался в кювете. Это был лесной участок дороги, и во время происшествия дорога была скользкой. Водитель в аварии не пострадал.

В окрестностях Выру в понедельник утром можно было наблюдать военный транспорт союзников в кювете. Полиция была не в курсе происшествия.

В Министерстве обороны сообщили, что подразделение вернулось с учений утром. Из-за плохих погодных условий упомянутый транспорт вылетел с дороги. Пострадавших нет.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям. Как обеспечить безопасность за рулем? Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения. Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.