ФОТО | В Таллинне Fiat пробил дорожное ограждение — водитель чудом не пострадал(1)
Вчера, 16 декабря около 7:25 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Лаагна теэ, где 45-летний мужчина, управлявший Fiat Albea, потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги.
Машина пробила дорожное ограждение и получила повреждения, но водитель, к счастью, не пострадал. Разрешением инцидента занимается страховая компания, прокомментировали RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны.
Вчера на дорогах гололед и сохранялся высокий риск ДТП.
В понедельник около 13:31 произошло дорожно-транспортное происшествие на 89-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, в волости Пыхья-Сакалa в Вильяндимаа, когда из-за гололёда грузовик Scania съехал с дороги и перевернулся.
По предварительным данным, водитель грузовика потерял контроль над машиной из-за гололёда. Грузовик съехал с дороги и перевернулся. Груз — множество досок — рассыпался в кювете. Это был лесной участок дороги, и во время происшествия дорога была скользкой. Водитель в аварии не пострадал.
В окрестностях Выру в понедельник утром можно было наблюдать военный транспорт союзников в кювете. Полиция была не в курсе происшествия.
В Министерстве обороны сообщили, что подразделение вернулось с учений утром. Из-за плохих погодных условий упомянутый транспорт вылетел с дороги. Пострадавших нет.